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錄取太高興！NASA實習生罵髒話被開除…結局竟神逆轉

國際中心／綜合報導2018/08/26 15:30
▲一名 NASA 實習生在推特上使用「 FXXK 」的字眼，被 NASA 發現後遭到解雇，但結局卻神逆轉。（圖／達志影像／美聯社）
▲一名 NASA 實習生在推特上使用「 FXXK 」的字眼，被 NASA 發現後遭到解雇，但結局卻神逆轉。（圖／達志影像／美聯社）

美國一名推特用戶叫「Naomi H」的女網友，日前成功錄取 NASA 實習生資格，高興的在推特上使用「 FXXK 」字眼來慶祝，結果被 NASA 官方注意到，取消她的錄取資格，但最後結局卻是讓人料想不到的神展開！

這名女網友得知自己錄取 NASA 實習生後，在推特上 PO 文：「大家都給我閉嘴，我錄取 NASA 實習生了！」有人提醒她「注意用語」，她還回嗆「吃我的 X 啦，我在 NASA 工作！」沒想到對方竟回她：「我在負責監督 NASA 的國家太空諮詢委員會工作」，原來這名網友就是航太界傳奇性人物荷默·希坎姆（ Homer Hickam ）。


▲「 Naomi H 」對著大前輩嗆聲，過沒多久就被解雇。（圖／翻攝自推特）

隨後「 Naomi H 」的朋友也加入戰局，使用了侮辱性的字眼攻擊荷默·希坎姆，還加上了 NASA 的標籤，讓這整件事情引起了 NASA 的注意，最終害得「 Naomi H 」在獲得實習生資格後不到 24 小時內就被解雇。

後來荷默·希坎姆得知了「 Naomi H 」被解雇後，馬上在個人部落格發表了一篇文章。荷默·希坎姆表示，身為越戰老兵的他當初看到「 FXXK 」時，其實一點都沒有不開心。不過他又發現這名女網友把「FXXK」和 NASA 放在一起使用，覺得可能會出問題，就好心提醒了她「注意用語」，他也打算在留完言後就此打住，不再回應，後續更怕因為「 Naomi H 」會惹上麻煩，還把留言刪除。


▲荷默·希坎姆得知「 Naomi H 」被開除後，特地在部落格發文表示會幫助她。（圖／翻攝自推特）

荷默·希坎姆指出，他後來才得知「 Naomi H 」被解雇，但他強調絕對跟自己一點關係都沒有，他也沒有權力去介入 NASA 的任何雇傭行為。荷默·希坎姆推測，很有可能是「 Naomi H 」的朋友在用侮辱性字眼怒罵他時，還使用了 NASA 的標籤，引起 NASA 注意，才害得她被解雇。

不過荷默·希坎姆透露，「 Naomi H 」已經對他表現了歉意，自己也由衷接受她的道歉。跟「Naomi H」談過之後，荷默·希坎姆更堅信她在航太界中絕對有一席之地，他現在也正盡他所能的來幫助「 Naomi H 」讓她獲得一個比實習生更好的職位，並確保在她的履歷上不會有任何汙點。

荷默·希坎姆現年 75 歲，曾在 1981 年至 1998 年擔任 NASA 工程師，他的專業包括太空科學酬載和艙外活動部分訓練太空人等等。他還曾打過 6 年的越戰，並以上尉軍階退伍。荷默·希坎姆著有世界知名的自傳體小說《十月的天空》，目前為美國副總統彭斯於 2018 年成立的國家太空諮詢委員會（ National Space Council's Users Advisory Group ）中的一員。


▲美國航太界傳奇人物荷默·希坎姆（Homer Hickam）。（圖／達志影像／美聯社）

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