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娛樂

有雷／傅恆、瓔珞揪心虐戀　《延禧》結局粉絲全哭了

記者吳維書／台北報導2018/08/26 23:04
▲瓔珞、傅恆彼此為知己。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）
▲瓔珞、傅恆彼此為知己。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.25）

宮鬥劇《延禧攻略》終於來到大結局，從一開始受外界矚目的傅恆、瓔珞揪心虐戀到最後兩集，也有了交代，兩人生離死別，病危中最掛記的仍是對方，不知弄哭多少粉絲，更令死忠觀眾忍不感嘆造化弄人。

在大結局中，反派繼后嫻妃（佘詩曼飾）隨乾隆皇帝（聶遠飾）、令妃（吳謹言飾）等一干人南巡，她在心腹太監袁春望（王茂蕾飾）的慫恿下，與和親王勾結謀逆，沒想到一陣刀光血影後，皇帝、令妃及太后這些反叛分子想除掉的主要目標安然無恙現身，在一陣對質後，證據全指向是和親王、繼后嫻妃搞的鬼，原來，皇帝早就有所防備。


▲嫻妃做盡一切壞事。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.18）

這時候，繼后嫻妃崩潰吐真心，她怨嘆皇帝不珍惜愛他的人，眼裡只有不愛他的瓔珞，並怒喊內心埋藏已久的怨恨，「我的確做盡壞事，對不起天下人，但我從未對不起你，只有你不能指責我。」她憤怒又傷心地直呼皇帝姓名，在絕望割髮後便被幽禁了。袁春望則伺機而動，隱藏自己在後頭興風作浪的真相，把一切罪過推給繼后，沒想到瓔珞揭發一切，直指他為先帝私生子但命運悲慘，因此心生報復，太后聞言跳出指出他不是先帝所出，讓袁春望幾乎崩潰。

無法承受真相的袁春望忽然一臉詭異笑容看向瓔珞，「你硬氣什麼，你救了他們的永琪，害了你自己，伸出你的手，讓你的皇上看看。」原來，在叛軍謀逆的時候，瓔珞為救手術中的永琪，竟犧牲自己中了緬甸屍蟲。瓔珞回宮後，身體越來越壞，一度彌留吐血，在她半睜的眼裡彷彿看到傅恆離去的背影，本以為這就是她的結局，卻因為海蘭察的回歸有了轉機。


▲袁春望曾是瓔珞的義兄。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.24）

清醒後的瓔珞才發現，解藥是傅恆用盡心力幫她取得的，從海蘭察口中她得知傅恆為救自己採解藥竟中了瘴氣，加上病中的他仍不忘堅守岡位、指揮軍隊，最後心力交瘁去世，瓔珞不敢置信地問，「傅恆到底在哪？」海蘭察哽咽回應，「傅恆的屍身，已運回紫禁城。」兩人確定天人永隔。

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