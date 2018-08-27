名家論壇》柯志遠／《如懿傳》幾個之所以不容錯過的理由

橫看成嶺側成峰，遠近觀山山不同，誠然《如懿傳》和《延禧攻略》的時空背景重疊，情節、人物雷同，誠然《如懿傳》因為上檔排程失了先機，在賣相上不論「新鮮感」或「話題性」打了折扣，然而媒體炒作得過了頭，儼然營造出觀眾必須選邊站的「假氛圍」，其實是有點「過」了。畢竟觀眾的嗜戲、追戲關鍵在於大腦裡的「感動中樞」是否被碰觸到了，是主觀的，也是私密的，畢竟就戲論戲《如懿傳》的製作質量絕對在水準之上；演技在線的大小明星一字排開實打實地燦爛生輝，不只是噱頭；拍攝的手法不論是對大場面調度的駕馭或對小細節的光影掌控，都堪稱斐然不凡，雖然87集的長劇追起來也頗是一番工程，但且容我點出底下幾點《如懿傳》確實值得一追的特點，或許你再做定奪不遲：



▲《如懿傳》因故遲遲未上檔，喪失先機。（圖／翻攝微博）

從迥異的視角看熟悉的故事。

這樣說吧，倘若一口氣讓你接著看劉德華、古天樂、黃曉明三個版本的《神鵰俠侶》，即便拍得再好，即便你對這故事再情有獨鍾，多半半道你就膩得吐了，但《如懿傳》、《延禧攻略》前後腳輪番上陣，卻是另一回事，不是把一式一樣的起承轉合回鍋又煮一次，而是選擇了截然不同的視角切入，給了同一段落的歷史不一樣的解構和重組，從明顯沒有「類比性」的敘事基礎同樣都去挖深這個跌宕起伏裡的人心、人性，這是「演義」不同於「正史」的趣味所在、精神所在，天馬行空的不是說書人愛怎麼掰就怎麼掰的舌燦蓮花，而是創作者怎麼解析、呈現這段往事的見解與態度。

最近的成功案例莫過於去年叫好叫座的《軍師聯盟》、《虎嘯龍吟》，別出心裁地從「司馬懿」的視角去交代所有人耳熟能詳的「三國」，眼見為憑，這個備受推崇的作品不是勝在譁眾取寵，而在於讓人耳目一新背後卓然成立的種種「人性書寫」和「深邃筆觸」。而乾隆後宮的這段牽葛糾纏，原就千頭萬緒暗潮洶湧，有足夠的「戲哏」生出《還珠格格》、《延禧攻略》、《如懿傳》，外圍擴散出去甚至跟《書劍恩仇錄》也還同氣連枝，「訊息量」這樣綿密強大的題材，換一個視窗，就可能是另一番山水天地。

《如懿傳》裡提出了諸多《延禧攻略》的「老」觀眾們始料未及的「What if」情境：倘若太后（甄嬛）對乾隆各宮妃嬪的喜惡一開始就是有針對性的呢？倘若她翻雲覆雨的手不是慈祥的，而是血腥的呢？倘若那枝定下「結髮夫妻」名份的玉如意是先遞給了別人再收回來交給自己的，那麼富察皇妃會仍舊是那朵無瑕無垢的盛世白蓮嗎？這種思維辯證的樂趣，隱含著邏輯學「因P則Q」、「因非P則非Q」的推敲要領，箇中趣味不在於個別戲劇本身，反而來自於「兩個戲一起看」的體會，非常獨特，可遇而難求。（看戲那麼多年，幾曾遇上這樣「一個故事，用兩種立場、手法來說給你聽」的經驗？千萬別錯過這種嶄新的體驗。）



▲霍建華（左）與周迅主演的《如懿傳》上檔後，網友評價兩極。（圖／翻攝微博 ）

完全不一樣的敘事技巧。

《延禧攻略》整齣戲的戲劇結構其實相當吻合好萊塢電影「黃金比例」的要領，從宮女入宮追查殺姐仇人拉開帷幕之後，後續的情節發展幾乎是拿著尺在量度、盤算的，1~2集的篇幅完成一個小事件（好比RPG電玩的一個小「任務」），幾個小事件串聯成一個大段落（例如小狗雪球造成的危機從「御花園」延伸到「荔枝宴」），而約莫4~5集輪流出來一個大BOSS（好人黑化、魔化後，自然也成了殺傷力更強的關卡大魔王），這種精準至極的結構算計，正是《延禧攻略》讓人欲罷不能的關鍵主因之一，但這種高潮疊起到教人喘不上氣的手法，精彩固然精彩，有時反而會讓人「看了後面，忘了前面」（嘉嬪、小嘉嬪、舒貴人，分別整出哪些把戲？你記得清哪個是那個嗎？）。

《如懿傳》的戲劇結構相形之下free-style多了，她可以一整集戲圍繞在皇上的書法上做文章，賜匾不賜匾做為一個段落的主哏，卻不見得直接帶動了跟誰直接相關的故事線；一個「琵琶妓」入宮成了「答應」，也用了相較於《延禧攻略》更從容的步調來做鋪陳，然而這樣的敘事技巧看似舒緩其實卻不鬆散，甚至其突如其來所造成的「戲劇張力」因為措手不及而顯得更加震撼，例如：第二集後半段，甄嬛把一小瓶毒藥往如懿面前一擺，畫風抖變的肅殺和兇險，說來就來，瑰麗堂皇身影背後的冷酷、醜惡彈指瞬間展露無遺，從周迅的眼中看去，太后像變了一個人，紫禁城像跳越至另一個全然陌生的時空，再隨著劇情的發展，不同於《延禧攻略》從最開始就以女主人翁「魏瓔珞」做為串起所有衝突、糾結、懸念等所有戲劇元素的唯一軸線，《如懿傳》（以前10集為例）中，這些主導著戲劇張力的元素（事件）可能是散落在不同角色身上的，乍看由於分散不集中而顯得沒那麼讓人看得屏氣凝神，然而卻時不時峰迴路轉，（例如：一夕之間激發了年輕高貴妃所有害人的潛質和鬥志的，不是如懿，而是莫名其妙被接進宮來的「琵琶彈得沒我好」的白蕊姬），所以，就看戲的「神經繃緊程度」來做比較，《如懿傳》不至於像《延禧攻略》那麼讓人隨時坐立難安，卻總有不預警冒出一個強烈地震的節奏，感受不同，卻一樣勾人。



▲霍建華飾演的乾隆被稱為史上最帥乾隆。（圖／愛奇藝提供 , 2018.08.17）

角色衝突的背景更糾結，更沉重，更複雜。

從《甄嬛傳》、《武媚娘傳奇》、《芈月傳》到《延禧攻略》，如果說「宮鬥戲」是華語影視一種獨特的「類型劇別」，幾個深入人心的經典一路演變下來，後宮女子的腥風血雨不共戴天，老早已經從原先常見的爭寵、奪嫡，有了更全面更接近現實人性的變貌。以《延禧攻略》為例，高貴妃高寧馨為鞏固母族刻意張狂，刻意保持一個不融入儕輩的警惕；嫻妃黑化，前期是為了一雪家族仕途鬱悶之恥的揚眉吐氣，後來變本加厲，是為了報父親那爾布的殺身之仇；純貴妃黑化，是苦戀傅恆不成後人格徹底崩毀的瘋狂反噬；愉妃的依附純貴妃，乃是「無間道中的無間道」，一路用心良苦，把那蘇靜好從純貴妃扳倒成蘇答應的同時，自己被逐出宮去，卻如願替永琪找到了唯一足以託付的庇蔭：令妃；順嬪沉璧從仙女化為厲鬼，原來背負著的是那樣慘絕人寰的冤屈、仇恨；宮鬥女子背後這些「不得不鬥」的心理詮釋墊高了這齣戲在創作上的藝術意涵，紮實的動機交代成立了這些「宮鬥」戲碼不再只是取悅觀眾的「狗血」，而在《如懿傳》中，這個宮鬥背景有了一個更龐大更沉重，也更逃無可逃類似「宿命」的因由，叫做：家族的使命感。烏拉那拉氏是「出皇后的氏族」，不能在我這一代斷絕，陳沖客串演出那位背負著偌大十字架的「景仁宮皇后」（就是《甄嬛傳》裡那位「臣妾做不到啊」的蔡少芬）臨終之前，字字泣血的那番話，以及鄔君梅的「鈕祜祿甄嬛」種種令人髮指的冷血行徑，全都是在「捍衛姓氏榮耀」這個詛咒面前不由分說必須去承受的命運，而這樣的「宿命情結」，成為《如懿傳》中繁多角色在人格上的同一基調：長春宮皇后，為了固守富察家的榮耀；咸福宮高貴妃，為了武裝「漢軍旗包衣」出身的缺憾；守的更嚴峻，攻的更凌厲，這些弱質女子承載著家族命運榮辱變遷的重責大任，把紫禁城做為鏖戰不休的殺伐沙場，觀眾看戲看得喝采叫好，其實深一層去領略，滿滿的都是「悲壯」的氣息。第三集一開場，毒藥竟有兩份，皇后、如懿姑姪倆都打著「自己死」的主意，是讓人全身驟起雞皮疙瘩的神轉折，卻更是點出了《如懿傳》宮鬥著眼有別於《延禧攻略》的分野，值得細細體會。



▲周迅在《如懿傳》飾演如懿。（圖／翻攝自微博，2018.08.18）

周迅，還是周迅！

是的，周迅43歲了，內地甚至有著名媒體以《周迅老了》為題，探討這樣等級的明星究竟該「勉力跟歲月抗衡？還是自然有尊嚴地老去？」的雙方辯訴，但這當然是個很吊詭的議題，試想梅蘭芳大師晚年粉墨登場，老了，身形不復往昔了，但一台《貴妃醉酒》依舊顛倒眾生，對於精湛藝業的感佩與感動，有很多案例照說應該是可以凌駕於「表相」的主觀障礙之上的。《如懿傳》以天價請來周迅，著眼的應是她在演技歷練上完整、通透的功底，以及足以貫穿這個強大角色跨幅極長的人生各篇章的面貌與神韻，觀眾（媒體）在實際年齡落差最大的一開始去挑刺兒，在所難免，但那些實在無法做為蓋棺落定依據的所謂「負評」真的沒必要放大、延長解讀，周迅的「爐火純青」不在那，周迅超越大多數女演員的「演技魅力」不在那，《如懿傳》之以周迅為演繹主人翁的不二人選，其理由也不在那。第二集後段，甄嬛拿出毒藥要她做抉擇，周迅那個反應是細膩的寫實的，而且更重要的，是符合她少女年紀該有的驚恐（在這時冒出大女主的氣場，反倒虛假了），接下來一段戲抱持著對皇上臨死訣別的覺悟，那個不捨和壓抑，細到讓人跟著心都碎了，這兩場，她的招牌「公鵝嗓」恰恰給出了活生生的「寫實」氣息，妙到毫巔，絲絲入扣，居功至偉。

汪俊導演匠心獨運的清宮劇格局。

2010年汪俊導演將直木賞名作家淺田次郎的長篇小說《蒼穹之昴》拍成連續劇，找來田中裕子演慈禧太后，以余少群這個小太監的視角刻畫出了影史僅見的慈禧太后極其細膩、幽微的心靈描寫，被公認是清宮劇裡最具獨特見地的珠玉之作，風格清奇，卻劇力萬鈞，勝在戲味、人味並重，以平凡人性呼應非凡角色，而這種種創作意念很容易可以在《如懿傳》中感受得到，開頭前三、四集，陳沖、鄔君梅的衝突戲份允為代表，其內心世界構築之厚實，其視覺呈現的深刻「感染力」，乃至節奏拿捏的絕對精準，都讓人再次見證了那個以過人才華與膽識挑戰清宮劇創作極限的，創作能量澎湃的優秀導演汪俊，旗幟鮮明地回歸了，著實令人期待。



▲《如懿傳》後宮心計也是一大看點。（圖／愛奇藝台灣站提供 , 2018.8.16）

高端規格的卡司策略。

人保戲，戲保人，《延禧攻略》因為「戲好，劇本好，人設出色」，有諸多新舊演員受惠於此，爆紅的爆紅，翻身的翻身（其實這次于正給了不少演員新的形象，秦嵐以前被定位在「綠萍」那種艷到有點膩的嬌小姐，張嘉倪永遠是那種陽光瑪莉蘇，都沒有這次大變身後的深入人心），而《如懿傳》的卡司策略卻從「不惜工本」的標準，去做相對更「安全」的事前考量：周迅的「戲」登峰造極，霍建華的「型」撐起人氣和賣相，陳沖、張豐毅的戲份不多，卻不是來打醬油的，一個擲地有聲，一個蕩氣迴腸，都是「存在感」驚人的超加分亮相。戲份多一些的鄔君梅，更意外成了首三集戲的最大看點，她的老年甄嬛不只虎虎生風，光那眼神中的殺氣，足以讓人毛骨悚然。而年輕一輩的眾嬪妃，放眼幾無庸手，董潔戲路寬廣，素來能文能武，這次原音演出「富察皇后」，溫靜、柔順中自帶氣場，甚有可觀；辛芷蕾是內地繼周冬雨、馬思純、倪妮之後冒出來的公認戲好的沒話說的厲害角色（《繡春刀2》裡的演出，讓人過目難忘，著實驚人），張鈞甯自《武媚娘傳奇》的「徐慧」一角之後，老早已是古裝劇的專業戶，不論型、戲、氣息，無不可圈可點。其他角色亮眼的不少，從太監「李玉」找的都是在偶像劇裡老早能夠獨當一面的男神黃明，即可見其一斑。

●作者：柯志遠／作家，資深媒體人，知名娛樂評論家

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