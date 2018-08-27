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娛樂

《延禧》太后不殺袁春望藏玄機　網讚：不愧是後宮MVP

記者徐郁雯／綜合報導2018/08/27 17:32
▲袁春望為人狡詐。（圖／翻攝自微博，2018.08.27）
▲袁春望為人狡詐。（圖／翻攝自微博，2018.08.27）

宮鬥劇《延禧攻略》昨（26）日播出第70集大結局，劇中曾是魏瓔珞（吳謹言飾）義兄的太監袁春望（王茂蕾飾），其實才是後宮爭鬥的大魔王，身為雍正私生子的他，不滿其他皇子錦衣玉食，而他卻得當太監。未料，他被瓔珞揭發是策劃一切的藏鏡人時，太后（即為甄嬛）卻又不讓乾隆皇帝（聶遠飾）殺了袁春望，可見他的身世、絕非泛泛之輩。

袁春望過去與瓔珞交好，曾透露自己的身世，表示母親在過世前，表明他就是雍正的私生子，要他入京認親，沒想到遭廉親王帶進宮當太監，為的就是要讓雍正難堪。瓔珞還派人去了袁春望的故鄉太行山蒐證，沒想到太后一聽到「太行山」這關鍵字，就嚇得跳了起來，隱約透露案情不單純。


▲太后不讓乾隆殺了袁春望。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.27）


▲太后不讓乾隆殺了袁春望，乾隆了然於心。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.27）

太后也表示，雍正根本沒有私生子，要袁春望拿出證據來。袁春望則說，雍正在他家留下一套親王服，就是鐵證。但太后則說，當年錢氏夫人與雍正對調衣服，藉此逃過匪諜追殺，因此當年雍正根本沒留在農村養傷，直呼：「先帝爺，沒有你這個兒子。」隨後乾隆命人殺掉袁春望，但太后不肯，並說：「就聽額娘這次話吧。」

至於太后為何不殺袁春望，有一說是他的確是雍正的私生子，太后為了顧及皇家顏面，不得承認，但也不忍讓乾隆殺掉他，以免愧對於先帝，讓乾隆背負殘害手足之名。


▲袁春望不相信自己不是皇子，因而瘋了。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.27）


▲袁春望曾是瓔珞的義兄。（圖／愛奇藝台灣站提供，2018.08.24）

另外一說則是，當初袁春望向瓔珞透露，他娘臨死之前說出，「其實我不是他們的親生兒子，我的親娘早死了」。有網友揣測，當初與雍正對調衣服的正是太后，被強匪玷汙的也是太后，因此太后不殺袁春望的真相，是因為袁春望是她的親生兒子。

此外，太后此舉也可坐實錢氏引開匪諜後遭侵犯，因失節遭皇帝賜死的謊言，可輕鬆擺脫「弒母奪子」的事實。對照過去乾隆聽聞傳言指出，身為太后的鈕祜祿氏「弒母奪子」，殺了生母錢氏。瓔珞私下詢問太后此事，太后更是笑回：「你說呢？」證實了確實有殺母奪子一事，讓許多網友讚嘆道：「嬛嬛不愧是後宮MVP。」


▲太后被問錢氏為何而亡？三個字藏玄機。（圖／翻攝自愛奇藝，2018.08.27）

關鍵字袁春望太后延禧攻略魏瓔珞乾隆皇帝
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