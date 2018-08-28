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早洩年輕化　調查：40歲以下越來越「沒凍頭」

記者陳鴻謙／台北報導2018/08/28 11:00
▲早洩是指成年男性在性交時過早射精，或陽具尚未進入陰道或接觸陰道不久便已射精。中醫認為，發生早洩的原因分為陰虛火旺、脾腎兩虛、溼熱下注、驚恐傷腎為主要原因。（圖／ingimage）
▲早洩是指成年男性在性交時過早射精，或陽具尚未進入陰道或接觸陰道不久便已射精。中醫認為，發生早洩的原因分為陰虛火旺、脾腎兩虛、溼熱下注、驚恐傷腎為主要原因。（圖／ingimage）

根據一項網路最新調查指出，因早洩就醫的男性年齡層多集中在40歲以下，以30至39歲最多佔34.6%；其次是40至49歲的25.7%；再者是20至29歲21.6%；而50歲以上僅佔18.4%，顛覆一般人認為老年人早洩較嚴重的刻板印象。

此外，多達98.9%的受訪者坦言，最理想的射精時間是3分鐘以上，但僅有約32.5%能達標；另有36%苦撐不到1分鐘就射精。研究推估，全台有多達300萬名男性有早洩困擾，但卻有許多患者從未接受正規治療，這些患者可能是羞於開口尋求幫助、以為順其自然就會自癒或誤信偏方而延誤治療。

中醫師楊永榮表示，凡是成年男性，尚未到性慾衰退期，男性生殖器官只要經常發生不能勃起，或者勃起而不夠堅硬，這都叫做陽痿症。西醫認為縱慾過度、手淫過度、性荷爾蒙不足，或糖尿病、酒精中毒、吸菸過量、過量服用安眠藥、營養失調、生殖器變型等等都會造成陽痿。

中醫認為陽痿主要原因，在於情緒壓力、煩惱過度而磨損心脾，導致陰虛火旺及肝氣鬱結、氣虛無力引起。若深入研究，至少有包括：房事過度或長期有手淫壞習慣、飲食暴寒飲冷、思慮過度、外傷受傷、慢性腎臟、尿道、膀胱發炎、肝氣不足等幾種不同的原因造成。

至於早洩是指成年男性在性交時過早射精，或陽具尚未進入陰道或接觸陰道不久便已射精。中醫認為，發生早洩的原因分為陰虛火旺、脾腎兩虛、溼熱下注、驚恐傷腎為主要原因。早洩症若拖延不治療，可能變成陽痿。

中醫在治療勃起功能障礙方面，比起西醫更重視病因，同樣是陽痿症狀，不同病因需對應不同用藥，以求藥到病除，並在調理身體後達到治本之效。楊永榮指出，若是命門火衰，即腎無力，可用壯陽起痿丸溫腎扶陽；若操煩過度思慮傷脾，以歸脾湯加巴戟天、淫羊藿、蛇床子、仙茅、葫蘆巴、沙苑蒺藜等藥材補益心脾。至於早洩的治療原則為滋陰清熱、固澀精關，需要時搭配心理建設療法，紓解致病的壓力。

性功能障礙除了靠藥物醫治，也能藉由食療來改善。楊永榮舉例，像是有「起陽草」之稱的韭菜有固精、助陽、補腎等作用；紫菜含有豐富的蛋白、碘、B群維生素、鋅、鐵、鈣、磷等，有溫腎固精益氣補慮之功效；松子仁中含有較多不飽和脂肪酸、優質蛋白質、多種維生素和礦物質，多吃可強陽補骨、養血美膚、潤肺止咳、滑腸通便，患者不妨適量加入三餐飲食中，幫助重振雄風。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

關鍵字早洩陽萎中醫楊永榮
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