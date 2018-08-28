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娛樂

《延禧》吳謹言遭控耍大牌　央視惱火罕見「點名公審」

娛樂中心／綜合報導2018/08/28 10:41
▲中國女星吳謹言因《延禧攻略》知名度大漲。（圖／翻攝吳謹言微博 , 2018.08.28）
▲中國女星吳謹言因《延禧攻略》知名度大漲。（圖／翻攝吳謹言微博 , 2018.08.28）

陸劇《延禧攻略》掀起兩岸久違宮鬥熱，劇中飾演魏瓔珞的中國女星吳謹言趁勢走紅，但坐收名利後免不了負面是非，該劇日前才播畢，央視今（28）日就在官博公開槓上吳謹言，暗指她耍大牌、缺德，甚至將該則貼文置頂任網友「公審」，經紀公司眼看得罪國家級電視台，緊急發道歉聲明止血，而吳謹言稍晚也對風波作出回應。


▲吳謹言在《延禧攻略》飾演女主角魏瓔珞。（圖／八大提供 , 2018.08.28）

央視《中國電影報導》今晨在官博表示，節目組25日約定採訪吳謹言，採訪組一行7人提前半小時抵達指定地點，孰料卻被吳謹言團隊臨時告知更換場地，儘管措手不及，但為在時間內完成任務，採訪組便匆忙扛著設備趕往10多公里外的新地點，誰知一到現場才知道吳謹言團隊沒協調好場地，採訪組被迫支付場地費用，這時吳謹言方竟還告知藝人已有了「其他安排」，能給的採訪時間「無法滿足設備架設和採訪內容的需求」，意即要採訪組縮短訪問時間。


▲吳謹言演出《延禧攻略》初嚐走紅滋味，身價也水漲船高。（圖／翻攝吳謹言微博 , 2018.08.28）

《中國電影報導》表示：「尊重別人的工作，尊重別人的時間，是一個青年演員最基本的素養」，認為工作中可能的問題都可以互相溝通、理解，「但我們對吳謹言團隊處理這次採訪事件深表遺憾，希望這是他們的第一次，也是他們最後一次」，文末正色說道：「從藝路上任重道遠，德為先」，似乎暗批吳謹言團隊「缺德」，罕見點名藝人開砲，引起網友議論。

 


▲央視《中國電影報導》微博全文。（圖／翻攝中國電影報導微博 , 2018.08.28）

貼文一出，網友紛紛表示，「印象中好像這是官博第一次點名藝人吧」、「官博都直接點名道姓掛出來，看來真的是氣得不輕」、「看來有點嚴重啊，這個節目基本很和睦對誰都誇的」，不過有人認為是經紀公司內部問題，吳謹言是無辜中箭。而吳謹言經紀公司「歡娛影視」則火速於微博致歉：「對於貴媒體所描述狀況，我們會徹查清楚、內部檢討並對相關人員進行追責。對於給此次採訪團隊所造成的損失以及精神傷害，我們誠懇道歉。」


▲吳謹言經紀公司於微博發道歉聲明。（圖／翻攝歡娛影視微博 , 2018.08.28）

吳謹言稍晚也以本人及團隊名義在微博道歉，「對不起！希望自己成長中的每一步都有媒體和大眾的監督」，網友看了也紛紛留言替她打氣，「感覺吳謹言不是這種人，希望團隊給點力」、「陪妳越來越好」、「小姐姐不背鍋，團隊慎言吧」。


▲吳謹言也對風波致歉。（圖／翻攝吳謹言微博 , 2018.08.28）

關鍵字延禧攻略魏瓔珞吳謹言央視
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