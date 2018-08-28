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娛樂

楊培安成幕後推手　男星抽離舒適圈重拾自信

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/28 14:06
▲卓義峯暌違10年，終於推出第二張專輯。（圖／豐華提供 , 2018.08.28）
▲卓義峯暌違10年，終於推出第二張專輯。（圖／豐華提供 , 2018.08.28）

卓義峯十年磨一劍，第二張專輯《聽者》將在9月10日推出，這是他繼2008年發行首張個人專輯《販賣溫柔》後的誠意之作，他此次出「輯」獲得圈內前輩、好友一致推崇，蕭煌奇稱讚道：「如果說台灣有三大男高音，義峯算是其中之一」；黃小琥也給予他強烈肯定：「一個老新人的聲音，聽起來像Rocker，聲音是有穿透力的。」

卓義峯蟄伏10年，等待3600多個日子，期間歷經選秀比賽、餐廳駐唱，這回發片，有位關鍵人物是最重要的幕後推手、功不可沒，這位他口中「生命中的貴人」，便是歌手楊培安。卓義峯與楊培安同屬高音系高手，兩人因欣賞張雨生結緣，過去也曾多次在歌唱節目中合唱，楊培安總說在卓義峯的身上看到過去自己的樣子，因此鼓勵卓義峯去做一張對自己誠實且能代表他自己的專輯，因而促成這張專輯的誕生。


▲卓義峯提到楊培安是他的貴人，促使這張專輯的出生。（圖／豐華提供 , 2018.08.28）

於是，卓義峯重拾自信，決定把自己徹底抽離出過去的舒適圈，全程參與收歌、發詞、編曲、配唱、專輯混音等過程，用2年完成了一張最貼近自己的作品。 

新輯取名為《聽者》，他以此為概念在專輯中化身為「城市靈魂聽者」，期盼自己在音樂裡不單單只是個唱者，更是這孤單城市的靈魂聽者，他表示：「我常常在捷運上、馬路邊觀察人，會去觀察這個人跟我有什麼不同，更會好奇他的生活是什麼、他為什麼臉上洋溢滿足的笑容…進而去想像很多事情，這是我自己常會做的事情。」


▲卓義峯提到專輯取名「聽者」的涵意。（圖／豐華提供 , 2018.08.28）

關鍵字卓義峯楊培安蕭煌奇黃小琥
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