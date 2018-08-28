楊培安成幕後推手　男星抽離舒適圈重拾自信

卓義峯十年磨一劍，第二張專輯《聽者》將在9月10日推出，這是他繼2008年發行首張個人專輯《販賣溫柔》後的誠意之作，他此次出「輯」獲得圈內前輩、好友一致推崇，蕭煌奇稱讚道：「如果說台灣有三大男高音，義峯算是其中之一」；黃小琥也給予他強烈肯定：「一個老新人的聲音，聽起來像Rocker，聲音是有穿透力的。」

卓義峯蟄伏10年，等待3600多個日子，期間歷經選秀比賽、餐廳駐唱，這回發片，有位關鍵人物是最重要的幕後推手、功不可沒，這位他口中「生命中的貴人」，便是歌手楊培安。卓義峯與楊培安同屬高音系高手，兩人因欣賞張雨生結緣，過去也曾多次在歌唱節目中合唱，楊培安總說在卓義峯的身上看到過去自己的樣子，因此鼓勵卓義峯去做一張對自己誠實且能代表他自己的專輯，因而促成這張專輯的誕生。