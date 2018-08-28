被問與陳勢安關係　畢書盡封口「不要多說」

畢書盡Bii剛於月初結束高雄巨蛋的演唱會，挾著高人氣，今（28）日出席代言知名手機品牌的活動，繼續撈金。畢書盡曾在高雄場演唱會結束後的慶功宴上透露，心情很不好壓力很大，今天再次面對公開亮相，他的心情似乎好了很多，也露出爽朗的笑容面對媒體與在場支持的粉絲。

雖然心情已經調整好，但畢書盡受訪時還是坦言，「要等今年過完再說，因為有其他去海外的一些表演，要維持一個繼續挑戰的心態。」更表示下月底將會去上海做表演。而今天出席的代言活動，已經是他手上的第五個代言，被問到現在荷包賺滿滿，會不會希望買個禮物來犒賞自己？畢書盡提到：「不用買，因為很多人會送我。」接下來感性地感謝一直以來注意他，關注他的人。