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娛樂

被問與陳勢安關係　畢書盡封口「不要多說」

記者吳雨婕／台北報導2018/08/28 15:44
▲Bii畢書盡談與陳勢安關係。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）
▲Bii畢書盡談與陳勢安關係。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）

畢書盡Bii剛於月初結束高雄巨蛋的演唱會，挾著高人氣，今（28）日出席代言知名手機品牌的活動，繼續撈金。畢書盡曾在高雄場演唱會結束後的慶功宴上透露，心情很不好壓力很大，今天再次面對公開亮相，他的心情似乎好了很多，也露出爽朗的笑容面對媒體與在場支持的粉絲。

雖然心情已經調整好，但畢書盡受訪時還是坦言，「要等今年過完再說，因為有其他去海外的一些表演，要維持一個繼續挑戰的心態。」更表示下月底將會去上海做表演。而今天出席的代言活動，已經是他手上的第五個代言，被問到現在荷包賺滿滿，會不會希望買個禮物來犒賞自己？畢書盡提到：「不用買，因為很多人會送我。」接下來感性地感謝一直以來注意他，關注他的人。


▲Bii畢書盡手上已經有5個代言。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）

媒體也詢問畢書盡現在代言接到手軟，有沒有人因此向他借錢，畢書盡立即表示沒有，但是過去曾有借給朋友10幾萬元的經驗，「我是一旦借（錢）出去，就沒有打算要收回的人。」

至於昨日剛好是過去同門好友陳勢安的發片記者會，陳勢安在記者會上提到，歌曲〈壞掉的我們〉有一部分是在說他與畢書盡間的關係，畢書盡談到現在與陳勢安的關係，簡短的說：「我不要再多講下去，因為我中文不好會造成大家誤會。」也老實交代，其實老闆已經下達指示，要他對與陳勢安的問題不要再答。畢書盡趁著機會再次澄清，「我們之間的關係我們最清楚，不要再多說。」最後，畢書盡也向發片的陳勢安表達祝福，「還是恭喜他發片。」


▲Bii畢書盡被問到與陳勢安關係，簡短表示「不要再多說」。（圖／記者林調遜攝，2018.8.28）

關鍵字畢書盡陳勢安bii
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