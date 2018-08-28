李榮浩分享生活哲學　意外引人深思

李榮浩第五張創作專輯將在10月正式發行，從首部曲〈王牌冤家〉及二部曲〈年少有為〉推出至今，李榮浩緊接著推出三部曲：〈貧窮與富有〉將於今（28）日首播，歌曲由李榮浩親自填詞譜曲，以輕快的木吉他、電吉他，結合打擊樂演奏，聽來舒服自在，充滿真摯的詞曲，也唱出了李榮浩心裡最坦然的自我。

此曲從歌詞到作曲皆由李榮浩親手操刀，真情流露的詞曲讓人看見他私底下簡單、質樸的一面。令人驚喜的是，偶爾在社群平台無預警釋出練習吉他片段的李榮浩，這次也將簡單卻深刻的吉他旋律節錄至歌曲中，在新歌裡，李榮浩也將木吉他、電吉他以及一般華語流行音樂鮮少使用的打擊樂融合於歌曲中，打造出充滿清爽自在且令人印象深刻的李氏歌曲。