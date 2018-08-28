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娛樂

李榮浩分享生活哲學　意外引人深思

記者吳雨婕／綜合報導2018/08/28 17:48
▲李榮浩推出第三波單曲〈貧窮與富有〉。（圖／華納音樂提供 , 2018.08.28）
▲李榮浩推出第三波單曲〈貧窮與富有〉。（圖／華納音樂提供 , 2018.08.28）

李榮浩第五張創作專輯將在10月正式發行，從首部曲〈王牌冤家〉及二部曲〈年少有為〉推出至今，李榮浩緊接著推出三部曲：〈貧窮與富有〉將於今（28）日首播，歌曲由李榮浩親自填詞譜曲，以輕快的木吉他、電吉他，結合打擊樂演奏，聽來舒服自在，充滿真摯的詞曲，也唱出了李榮浩心裡最坦然的自我。

此曲從歌詞到作曲皆由李榮浩親手操刀，真情流露的詞曲讓人看見他私底下簡單、質樸的一面。令人驚喜的是，偶爾在社群平台無預警釋出練習吉他片段的李榮浩，這次也將簡單卻深刻的吉他旋律節錄至歌曲中，在新歌裡，李榮浩也將木吉他、電吉他以及一般華語流行音樂鮮少使用的打擊樂融合於歌曲中，打造出充滿清爽自在且令人印象深刻的李氏歌曲。


▲李榮浩用簡單的吉他旋律融合在歌曲裡。（圖／翻攝臉書 , 2018.08.28）

對於這首歌，李榮浩將自己的生活哲學結合於此，他曾說過：「歌和生活是一個道理，是什麼樣就是什麼樣。」可見他的詞句看來再怎麼平淡簡單，卻總能不著痕跡的拋出讓大家能深思的話題；一如歌詞寫的「可以看起來不偉大，卻要善良」，也讓一直往前走的我們，別忘了回頭看看那個自己，是否快樂了並且知足。


▲李榮浩推出新單曲〈貧窮與富有〉。（圖／華納提供 , 2018.08.28）

關鍵字李榮浩貧窮與富有
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