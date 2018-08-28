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嘉義縣823災損近19億元　開專戶受捐助

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/08/28 18:45
▲嘉義縣政府因災損嚴重，開設「0823天然災害現金救濟專戶」。（圖／記者陳鐘攝攝 , 資料相片）
▲嘉義縣政府因災損嚴重，開設「0823天然災害現金救濟專戶」。（圖／記者陳鐘攝攝 , 資料相片）

嘉義縣8月23日遭逢熱帶低氣壓挾帶龐大雨量，造成各地嚴重災情，農、漁、牧、道路橋梁、衛生及環保設施、學校修繕與淹水救助所需經費，初估受害金額高達約新台幣18.65億元。嘉義縣政府已開設「0823天然災害現金救濟專戶」，籲請各界踴躍捐輸愛心，協助災民早日重建。

縣府表示，統計823災損情形，農產業部分，包括太保市等13鄉鎮市共計39項農作物，被害總面積1,402.28公頃，損害程度23%，換算無收穫面積達319公頃，初估損害金額0.58億元；漁產業部分，東石鄉等5鄉鎮市共計10項養殖水產物受損，被害面積1,448.58公頃，損害程度21.16%，損害金額約2.5億元；畜產業部分，朴子市等11鄉鎮市共計86場畜牧場，災損金額約1.24億元。

縣府說，道路毀損部分，損失約6.65億元，土石崩塌水保和農路損失4.5億元，62間國中、小學受損修繕金額1.66億元，衛生設施受損700萬元，環保設施受損0.506億元，淹水救助含死傷及17578戶淹水戶所需經費0.934億元。

嘉義縣政府已開設「0823天然災害現金救濟專戶」，籲請各界一起發揮愛心救災，專戶名稱及帳號如下：

戶名：嘉義縣社會局天然災害救濟專戶

台灣銀行太保分行0040679

帳號：067-038-095012

請於匯款單註明：0823災害捐款、捐款人姓名、聯絡電話，以方便郵寄收據，若欲「指定捐款用途」，也請一併註明。

關鍵字嘉義縣0823天然災害現金救濟專戶823
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