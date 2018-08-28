嘉義縣823災損近19億元　開專戶受捐助

嘉義縣8月23日遭逢熱帶低氣壓挾帶龐大雨量，造成各地嚴重災情，農、漁、牧、道路橋梁、衛生及環保設施、學校修繕與淹水救助所需經費，初估受害金額高達約新台幣18.65億元。嘉義縣政府已開設「0823天然災害現金救濟專戶」，籲請各界踴躍捐輸愛心，協助災民早日重建。

縣府說，道路毀損部分，損失約6.65億元，土石崩塌水保和農路損失4.5億元，62間國中、小學受損修繕金額1.66億元，衛生設施受損700萬元，環保設施受損0.506億元，淹水救助含死傷及17578戶淹水戶所需經費0.934億元。

嘉義縣政府已開設「0823天然災害現金救濟專戶」，籲請各界一起發揮愛心救災，專戶名稱及帳號如下：

戶名：嘉義縣社會局天然災害救濟專戶

台灣銀行太保分行0040679

帳號：067-038-095012

請於匯款單註明：0823災害捐款、捐款人姓名、聯絡電話，以方便郵寄收據，若欲「指定捐款用途」，也請一併註明。