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玉闕朝仁宮慶讚中元　破千普桌供品招待「好兄弟」

記者柳榮俊／台中報導2018/08/28 21:06
▲玉闕朝仁宮慶讚中元「盂蘭盆會」由台中市政府秘書長黃景茂、烏日區長林峰輝及地方民代等，法師頌經禮懺揭開普度法會活動序幕（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)
▲玉闕朝仁宮慶讚中元「盂蘭盆會」由台中市政府秘書長黃景茂、烏日區長林峰輝及地方民代等，法師頌經禮懺揭開普度法會活動序幕（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)

財團法人台中市玉闕朝仁宮今(28)日舉辦慶讚中元普度法會「廟普」，搭設祭壇，擺設牲禮、水果、餅乾和飲料等祭品1033桌場面十分壯觀，招待「好兄弟」。在晚間六時，由玉闕朝仁宮董事長林宏昭與全體董監事、台中市政府秘書長黃景茂、烏日區長林峰輝及地方民代等，法師頌經禮懺揭開普度法會活動序幕。

慶讚中元普度，是玉闕朝仁宮年度重要法會之一，規模盛大莊嚴隆重，頗受注目。今上午宮內備鮮花果品財帛，由該宮董監事會與志工焚香向主神武財神、天上聖母稟告普度法會圓滿，虔心祈祝眾神庇佑，風調雨順國泰民安，經頌經禮懺持咒賑濟孤魂等科儀。

玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，今年接受信眾委託代辦普桌及其他信眾自備的共1033桌，創下中元普桌新高，下午兩點開始受理現場民眾供普擺設供品，信眾手中提著大小包的各類供品秩序井然擺放。


▲參與信眾手持清香開香（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)

慶讚中元普度法會晚間六時，由台中市政府秘書長黃景茂與玉闕朝仁宮榮譽董事長林榮樺、烏日區長林峰輝、市議員吳瓊華、陳世凱及議員參選人林國佑、張家銨、林汝洲、林孟令偕同里長、董監事會等人在正殿，完成莊嚴隆重開香儀式。在法師引領下頌經禮懺，參與信眾手持清香，在廟方工作人員引導下，依次到座台前爐、大士爐、甘霖大帝、地基主爐及孤魂爐參拜，普施「好兄弟」，晚間八點多功德圓滿，場面隆重殊勝。

該宮總幹事林清松表示，今年普桌多達千桌，普度法會結束後，動員上百名志工，分工合作，在90分鐘內將普度供品打包及環境打掃完成。沒有領回的代辦普桌供品，將比照往年轉贈烏日區各里長由他們發放給該里中低收入戶，部分捐給慈善機構。


▲擺設牲禮、水果、餅乾和飲料等供品，招待「好兄弟」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)


▲擺設牲禮、水果、餅乾和飲料等供品，招待「好兄弟」（圖／柳榮俊攝 , 2018.8.28)

 

關鍵字玉闕朝仁宮慶讚中元普度法會廟普
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