玉闕朝仁宮慶讚中元　破千普桌供品招待「好兄弟」

財團法人台中市玉闕朝仁宮今(28)日舉辦慶讚中元普度法會「廟普」，搭設祭壇，擺設牲禮、水果、餅乾和飲料等祭品1033桌場面十分壯觀，招待「好兄弟」。在晚間六時，由玉闕朝仁宮董事長林宏昭與全體董監事、台中市政府秘書長黃景茂、烏日區長林峰輝及地方民代等，法師頌經禮懺揭開普度法會活動序幕。

慶讚中元普度，是玉闕朝仁宮年度重要法會之一，規模盛大莊嚴隆重，頗受注目。今上午宮內備鮮花果品財帛，由該宮董監事會與志工焚香向主神武財神、天上聖母稟告普度法會圓滿，虔心祈祝眾神庇佑，風調雨順國泰民安，經頌經禮懺持咒賑濟孤魂等科儀。