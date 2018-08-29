紅水黑大方！四川航空新制服登場　日航制服2020改版

甫於 8 月初迎接首架 A350-900 客機的四川航空，發布全新第 7 代空服員制服，採用經典紅、黑配色，搭配皺摺、淺立領、裙襬等剪裁設計，展現空服員的優雅氣質，同時兼顧客艙服務的方便性；日本航空則宣布，配合 2020 年東京奧運，屆時將推出全新空服員制服，配戴的絲巾公開招募民眾一起設計。
1988 年 7 月正式營運的四川航空，日前發布第 7 代空服員制服，以企業代表色「川航紅」為主，七分袖連身裙搭配胸前皺褶及淺立領設計，並以黑色腰帶收身，展現空服員的優雅、沈穩形象。
▲四川航空甫於 8 月初迎接首架 A350-900 客機，同時發布全新第 7 代空服員制服。（圖／四川航空）
空服員另有紅、黑兩色西裝外套，及冬季黑色長版大衣，設計師並選用黑色帽子作為配飾，除了與腰帶呼應外，圓弧形狀的帽子，可將空服員五官表情修飾更柔美，帽簷上的金色航徽，則是畫龍點睛的焦點。
▲目前日本航空的空服員以深藍色為底，搭配白色襯衫領及紅色腰帶。（圖／日本航空）
此外，日本航空也宣布，配合東京奧運將推出全新空服員制服，預計在 2020 年 4 月起更新，同時將公開徵選全新的絲巾設計，獲選作品將於 2020 年的指定時間，供空服員、地勤等工作人員配戴。