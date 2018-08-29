紅水黑大方！四川航空新制服登場　日航制服2020改版

甫於 8 月初迎接首架 A350-900 客機的四川航空，發布全新第 7 代空服員制服，採用經典紅、黑配色，搭配皺摺、淺立領、裙襬等剪裁設計，展現空服員的優雅氣質，同時兼顧客艙服務的方便性；日本航空則宣布，配合 2020 年東京奧運，屆時將推出全新空服員制服，配戴的絲巾公開招募民眾一起設計。

1988 年 7 月正式營運的四川航空，日前發布第 7 代空服員制服，以企業代表色「川航紅」為主，七分袖連身裙搭配胸前皺褶及淺立領設計，並以黑色腰帶收身，展現空服員的優雅、沈穩形象。