NOW電影／職場生存片單　教你在「人吃人」環境活下來

菜鳥總要面對老鳥的欺負與頤指氣使，每日被從不停歇的主管命令追殺，好不容易熬成老鳥，卻要時時提防身邊小人，小心他們暗地在背後捅你一刀，或在提案成交時搶下功勞。然而，最難抵擋的莫過於辦公室裡的流言蜚語，一不小心就會被暗箭射下落馬。

農曆七月終於過了一半，接下來只要心懷誠敬送走好兄弟就行了，不過，現實生活中，職場上的「妖魔鬼怪」可不會隨著鬼門關一併消失，有沒有一套「終極職場生存片單」，可以告訴我們如何戰勝令人毛骨悚然的恐怖職場人性呢？或許可以參考以下5部電影。

人際複雜的職場關係中，究竟還有哪些「眉眉角角」必須注意？到底要怎樣才能戰勝「披著人皮」的惡鬼，順利贏得這場辦公室裡的明爭暗鬥呢〜〜

職場惡鬼一：「企業間諜，暗地收集商業機密」

生存法則：嚴格遵守保密條款，仔細觀察身邊同事是否有怪異的洩密行為

經典香港警匪電影《無間道》一至三集，絕對是最生動的職場教材。以劉德華跟梁朝偉分別飾演各自到警界跟黑社會擔任臥底的角色為主軸，糾葛出複雜又揪心的人情世故，在在考驗人性的底線。

在你身邊一起工作的同事，不管他的形象多麽良好，總不知道對方到底為何而來？所求又是什麼？人人各懷目的與心機進入一間公司，卻彼此也猜不透屆時又會帶著什麼學習離開。有朝一日，他帶走的很可能就是危害公司存亡的商業機密，當震撼彈一旦引爆，將撼動全社會。



▲《無間道》。（圖／劇照，2018.08.29）

職場惡鬼二：「背叛、猜忌、信任瓦解」

生存法則：連親近的同事都須提防。告密害你的，往往就是你最信任的人！

職場上相互攻擊乃為兵家常事，不過大家常說「明劍易躲，暗箭難防」不是沒有道理。台面上的攻擊還可以正面迎擊，親近之人的背叛卻令人毫無防備！當扯你後腿、打小報告的人，居然是你最親密的同team戰友時，天啊，有時連最相信的對象都得提防一二。

電影《華麗上班族》雖然是一部歌舞片，但也血淋淋上演同事間互相角力、上司間互相惡鬥的上班族生活。尤其是張艾嘉的女強人張總角色，表現了職場中爾虞我詐的一面，而且還跟高層何董有一腿，但卻萬萬沒想到，最後拉下她的竟就是枕邊人何董。在最後一幕中，雖然她表面風光，穿著漂亮的衣服與何董跳舞，但她的事業卻正式被終結。在古典音樂伴奏下，華麗的背後隱藏著殘酷的現實。



▲《華麗上班族》張艾嘉。（圖／劇照，2018.08.29）

職場惡鬼三：「外貌歧視，美女才能升遷」

生存法則：世俗眼光現實且殘酷，無論如何都要自我肯定、不失去努力的熱情

美好的事物總是受人愛戀，社會上也不乏看到許多人因外表而在職場上吃香，甚至在21世紀的現代，仍會聽到許多歧視性話語。但，切莫因此心生嫉妒或不滿，自我價值由你決定，在受人肯定前必須先肯定自己的努力。

電影《穿著Prada的惡魔》片中剛從大學畢業天真的安迪，初來乍到紐約，就得到一份許多時髦女孩欽羨的工作：著名時尚雜誌的主編助理，也因此改變了她整個樸實的生活風格，穿名牌見名人輕而易舉，也更被上流社會看見，其主管米蘭達也開始想升遷她，但這份工作光鮮亮麗卻外強中乾，最後安迪毅然決然放棄這個人人稱羨的鑽石工作，投入當初嚮往的記者工作。



▲《穿著Prada的惡魔》。（圖／劇照，2018.08.29）

職場惡鬼四：「祕密」

生存法則：職場裡沒有永遠的祕密，腳踏實地便能坦然度日、避免落人口舌

職場生活中，主管、同事有時就像一家人，然而生活在同在一個屋簷下，最忌諱的就是深藏祕密，久而久之後果難以設想。如何掌握彼此不可告人的祕密，還能維護完美的外在形象，真是一門不容易的功夫。

電影《豪門褓母日記》敘述大學剛畢業的安妮對未來沒有方向，胡亂面試幾個工作後，找到一份待遇不差的工作：幫紐約上流社會的一位貴婦照顧兒子。沒想到貴婦整天只會打扮購物喝下午茶，把小孩都丟給褓母。安妮在這份工作的經驗裡看盡了上流社會的虛偽和祕密，也發現她和貴婦以及許多汲汲營營的人一樣，一直以來都過著別人期望的生活。也幸好這份工作，讓她開始清楚自己要走什麼路。



▲《豪門褓母日記》。（圖／劇照，2018.08.29）

職場惡鬼五：「暗藏心機的小人」

生存法則：職場小人多，自己的功勞自己守

職場中總有不斷冒出的小人，在背後陷害你，卻不會因此受懲罰或指責。這時候千萬記得要挺身而出，自己的男人自己顧，自己的功勞自己守！

電影《社群網戰》改編facebook創辦人祖克伯的真實創業故事。他天才、古怪又宅，沒有人想到他的點子可以改變全世界，不過在成功的背後，他卻與夥伴鬧翻、爭權奪利……。在職場上沒有永遠的朋友，理念不合、利益糾葛，任何人都可能翻臉。不過有時分道揚鑣未必不是一件好事，在創業路上找到理念更接近、更適合的夥伴，對彼此都是一種成長。



▲《社群網戰》。（圖／劇照，2018.08.29）