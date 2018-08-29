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美國對進口鋼鋁課重稅後 台灣鋼鋁出口雙位數成長

鉅亨網2018/08/29 23:29
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財政部關務署今 (29) 日指出，美國總統川普對部分進口鋼和鋁課徵 25% 和 10% 的重稅後，台灣受惠出口市場分散、中國大陸供給側改革及價格推升等有利因素下，統計 4 月至 7 月，有列入美國加徵關稅的鋼鋁產品出口值達 39.2 億美元，年增 14.5%。

美國總統川普依據貿易擴張法 232 條款，自 3 月 23 日起針對部分鋼鐵、鋁產品分別加徵 25%、10% 從價關稅，其中，鋼品包含碳鋼熱軋、冷軋、鍍面產品及合金鋼、碳鋼長材、碳鋼鋼管、碳鋼半成品及不鏽鋼等，鋁品包含未經塑性加工鋁、鋁條、桿、板、片及扁條、鋁製管配件、鑄（鍛）件等。

根據關務署統計，以美國加徵關稅的鋼品來看，台灣出口市場遍及 150 餘國，前項加稅措施實施後，台灣該類貨品對全球出口量值仍呈成長，累計 4 至 7 月出口 420 萬公噸，年成長 7.1%，出口值為 39.2 億美元，年增 14.5%。

其中，對部分歐洲及東南亞國家增幅明顯，西班牙增 1 億美元；比利時增 0.8 億美元及越南增 0.7 億美元，抵銷對美出口減幅。 

關務署表示，美國為台灣該類鋼品首要出口市場，惟今年以來出口減緩，4 至 7 月台灣輸美加稅鋼品 31.9 萬公噸，年減 32.0%，出口金額 4 億美元也減 24.1%；累計 1 至 7 月輸美出口值，占該類貨品全球比重降為 10.5%，退居第 2 大市場，僅次於中國大陸；而在美國進口市場的金額排名，台灣則退至 23 名，較去年下滑一個名次。

關務署表示，美國對全球部分進口鋼鋁加徵關稅，目前僅澳洲取得無條件豁免，韓國、巴西及阿根廷為自我設限範圍內豁免，台灣所受負面衝擊尚不明顯，加上在出口市場分散、中國大陸供給側改革及價格推升等有利因素下，台灣整體鋼鋁及其製品出口仍呈成長。

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