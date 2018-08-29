美國對進口鋼鋁課重稅後 台灣鋼鋁出口雙位數成長

財政部關務署今 (29) 日指出，美國總統川普對部分進口鋼和鋁課徵 25% 和 10% 的重稅後，台灣受惠出口市場分散、中國大陸供給側改革及價格推升等有利因素下，統計 4 月至 7 月，有列入美國加徵關稅的鋼鋁產品出口值達 39.2 億美元，年增 14.5%。

美國總統川普依據貿易擴張法 232 條款，自 3 月 23 日起針對部分鋼鐵、鋁產品分別加徵 25%、10% 從價關稅，其中，鋼品包含碳鋼熱軋、冷軋、鍍面產品及合金鋼、碳鋼長材、碳鋼鋼管、碳鋼半成品及不鏽鋼等，鋁品包含未經塑性加工鋁、鋁條、桿、板、片及扁條、鋁製管配件、鑄（鍛）件等。