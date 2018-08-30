神隱少女？邱議瑩「無視水災」遊波蘭　這原因讓網友氣炸

2009 年八八風災，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁帶家人遊金門慘遭砲轟，卻未見邱議瑩發聲，名嘴謝寒冰在臉書曝邱議瑩行蹤，指出邱跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了。對此，網友不禁在邱議瑩臉書留言嘲諷「姐是不分區立委，不需要選票！」

南台灣連日飽受西南氣流影響之苦，淹水災情不斷傳出，總統蔡英文先是搭乘「雲豹裝甲車」挺進淹水災區勘災惹議，隨後副總統陳建仁被發現在節骨眼與家人到金門旅遊，行為皆造成國人觀感不佳。不少網友聯想到八八風災當天，行政院前秘書長薛香川在父親節陪岳父吃 1 小時的飯，慘遭民進黨圍剿下台，當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶！」並表示她氣到快中風，這次水災風波卻遲遲未見邱議瑩發聲，好奇她究竟藏身何處。