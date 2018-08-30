神隱少女？邱議瑩「無視水災」遊波蘭　這原因讓網友氣炸

2009 年八八風災，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁帶家人遊金門慘遭砲轟，卻未見邱議瑩發聲，名嘴謝寒冰在臉書曝邱議瑩行蹤，指出邱跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了。對此，網友不禁在邱議瑩臉書留言嘲諷「姐是不分區立委，不需要選票！」
南台灣連日飽受西南氣流影響之苦，淹水災情不斷傳出，總統蔡英文先是搭乘「雲豹裝甲車」挺進淹水災區勘災惹議，隨後副總統陳建仁被發現在節骨眼與家人到金門旅遊，行為皆造成國人觀感不佳。不少網友聯想到八八風災當天，行政院前秘書長薛香川在父親節陪岳父吃 1 小時的飯，慘遭民進黨圍剿下台，當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶！」並表示她氣到快中風，這次水災風波卻遲遲未見邱議瑩發聲，好奇她究竟藏身何處。
謝寒冰昨在臉書踢爆邱議瑩行蹤，表示正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來是罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，嘲諷邱議瑩來無影去無蹤，「不愧屏東無影腳！」民進黨立委一行人訪波蘭行程曝光，赴波蘭首都華沙進行國會交流。
消息一出，網友紛紛湧入邱議瑩臉書洗版狂罵「拜託，水災耶！」「拜託你選區水災耶，波蘭風景不錯吧」、「波蘭好玩嗎？拜託！水災耶！」「暑假全黨當然要去玩，不然要幹嘛？」「外交？笑死，妳會說波蘭話嗎？」也有網友點出邱議瑩先前曾批薛香川在水災吃大餐，自己卻沒以身作則，主因為她是不分區立委，痛批「因為委員在波蘭，所以我幫委員解釋，姐是不分區立委，不需要選票！你們別再哭夭了！」
▲邱議瑩「無視水災」遊波蘭，網友紛紛湧入其臉書洗版狂罵「拜託，水災耶！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）