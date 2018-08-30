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政治

神隱少女？邱議瑩「無視水災」遊波蘭　這原因讓網友氣炸

編輯中心／綜合報導2018/08/30 08:32
▲民進黨立委邱議瑩曾批評行政院前秘書長薛香川在八八風災與岳父吃飯，這次南台灣淹大水，她人卻跑到波蘭，網友不禁在邱議瑩臉書留言嘲諷「姐是不分區立委，不需要選票！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）
▲民進黨立委邱議瑩曾批評行政院前秘書長薛香川在八八風災與岳父吃飯，這次南台灣淹大水，她人卻跑到波蘭，網友不禁在邱議瑩臉書留言嘲諷「姐是不分區立委，不需要選票！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

 2009 年八八風災，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁帶家人遊金門慘遭砲轟，卻未見邱議瑩發聲，名嘴謝寒冰在臉書曝邱議瑩行蹤，指出邱跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了。對此，網友不禁在邱議瑩臉書留言嘲諷「姐是不分區立委，不需要選票！」

南台灣連日飽受西南氣流影響之苦，淹水災情不斷傳出，總統蔡英文先是搭乘「雲豹裝甲車」挺進淹水災區勘災惹議，隨後副總統陳建仁被發現在節骨眼與家人到金門旅遊，行為皆造成國人觀感不佳。不少網友聯想到八八風災當天，行政院前秘書長薛香川在父親節陪岳父吃 1 小時的飯，慘遭民進黨圍剿下台，當時邱議瑩痛批薛香川「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶！」並表示她氣到快中風，這次水災風波卻遲遲未見邱議瑩發聲，好奇她究竟藏身何處。

謝寒冰昨在臉書踢爆邱議瑩行蹤，表示正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來是罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，嘲諷邱議瑩來無影去無蹤，「不愧屏東無影腳！」民進黨立委一行人訪波蘭行程曝光，赴波蘭首都華沙進行國會交流。

消息一出，網友紛紛湧入邱議瑩臉書洗版狂罵「拜託，水災耶！」「拜託你選區水災耶，波蘭風景不錯吧」、「波蘭好玩嗎？拜託！水災耶！」「暑假全黨當然要去玩，不然要幹嘛？」「外交？笑死，妳會說波蘭話嗎？」也有網友點出邱議瑩先前曾批薛香川在水災吃大餐，自己卻沒以身作則，主因為她是不分區立委，痛批「因為委員在波蘭，所以我幫委員解釋，姐是不分區立委，不需要選票！你們別再哭夭了！」


▲邱議瑩「無視水災」遊波蘭，網友紛紛湧入其臉書洗版狂罵「拜託，水災耶！」（圖／翻攝自邱議瑩臉書）

關鍵字邱議瑩水災波蘭薛香川不分區立委陳建仁蔡英文
直擊／內蒙俄風　恩和俄羅斯民族鄉

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