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政治

才剛結束同慶之旅！這位「綠委」不顧淹水再飛波蘭考察

編輯中心／台北報導2018/08/30 12:37
▲受西南氣流影響，暴雨狂炸南台灣，多處淹水嚴重，屏東不分區立委周春米剛結束「同慶之旅」，又不顧淹水飛波蘭考察。（圖／翻攝自台南諸事會社）
▲受西南氣流影響，暴雨狂炸南台灣，多處淹水嚴重，屏東不分區立委周春米剛結束「同慶之旅」，又不顧淹水飛波蘭考察。（圖／翻攝自台南諸事會社）

2009 年八八風災，當時行政院秘書長薛香川在父親節陪岳父吃了 1 小時的飯，最後因此丟官，民進黨立委邱議瑩痛批「你還有心情吃大餐，拜託，水災耶」；這次南台灣淹大水，副總統陳建仁帶家人遊金門挨罵，卻未見邱議瑩發聲，遭爆是去波蘭考察，沒想到同行出訪的立委中，竟還有剛與小英總統結束「同慶之旅」的屏東不分區立委周春米。

名嘴謝寒冰昨（ 29 ）日在臉書踢爆邱議瑩行蹤，表示正納悶這兩天邱議瑩大委員怎麼沒有出來嗆聲，原來是罵完韓國瑜後，邱委員就跟蔡其昌、李俊俋、周春米一起跑去波蘭了，嘲諷邱議瑩來無影去無蹤，「不愧屏東無影腳！」

而提到周春米的爭議，外界想必不陌生。日前屏東縣議員蔣月惠因不滿政府強拆民宅，與警方爆發肢體衝突，過程中咬傷女警遭到法辦，當時，周春米力挺政府，在臉書表示「沒有強拆這回事」，遭網友砲轟「拆同意戶的工程會需要凌晨五點帶 80 名警力去拆？你是當別人都失智了嗎？」此外，蔡英文乘坐「雲豹裝甲車」前往嘉義淹水區勘災，遭民眾怒嗆「下來走」、「別只會作秀」，周春米則在臉書發文抨擊是假新聞，並指總統是為了盡速抵達勘災點，在救災單位建議下才會搭乘雲豹車，請媒體不要斷章取義。


▲周春米臉書全文。（圖／翻攝自周春米臉書）

不僅如此，其實周春米 21 日才剛與蔡英文結束 9 天 8 夜的同慶之旅，怎料不到一周又和邱議瑩、林靜儀等民進黨立委一行人飛往波蘭首都華沙進行國會交流。在屏東至今仍多處積水不退、大夥忙於救災之際，周春米竟不顧淹水災情，反倒是出訪波瀾，僅在臉書寫下「目前雷達回波圖顯示，東港至楓港地區有強對流移入，每小時有 10-20mm 降雨，請鄉親注意安全！」

貼文一出，網友紛紛砲轟：「人在波蘭心繫台灣，委員真是貼心，還是睜眼說瞎話啊！」「拜託，水災欸！妳還有心情跑到波蘭享樂」、「波蘭好玩嗎，波蘭有沒有下雨」、「屏東百姓深陷水患~你還有心情去波蘭阿~」另還有人表示「你們這些酸民，我真的受夠了！你們知不知道周大立委是不是為了我國與波蘭即將建交而做準備呢？屏東水災算什麼，波蘭即將成為台灣第一個建交的國家耶」！

關鍵字周春米邱議瑩薛香川水災假新聞同慶之旅波蘭
KMT「淹水怪誰」　網友傻眼貓咪與黨產會不同調　蔡英文肯定軍友社

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