28年前遭黑道綁架拍裸照　劉嘉玲豁然：我全部都原諒

港星劉嘉玲2002年被八卦周刊公布一組不雅照，讓她25歲那年遭黑道綁架、強拍裸照的往事曝光，近日劉嘉玲在節目中談起此事，坦言曾經歷一段內心掙扎期，但也因風波讓她成長不少，對於周刊和綁架她的人，劉嘉玲豁然地說：「我全部都原諒」。

1990年劉嘉玲因拒拍黑道大哥投資的電影，對方綁架她並逼迫拍下數張裸照，事件多年後被周刊揭露，引發香港演藝圈明星走上街頭，包括梅艷芳、成龍、梁朝偉、曾志偉等人同聲譴責刊照的八卦周刊，劉嘉玲當時勇敢現身，喊話「我比我想像中更堅強」，獲得大批群眾與輿論的支持與敬佩。