28年前遭黑道綁架拍裸照　劉嘉玲豁然：我全部都原諒

港星劉嘉玲2002年被八卦周刊公布一組不雅照，讓她25歲那年遭黑道綁架、強拍裸照的往事曝光，近日劉嘉玲在節目中談起此事，坦言曾經歷一段內心掙扎期，但也因風波讓她成長不少，對於周刊和綁架她的人，劉嘉玲豁然地說：「我全部都原諒」。
1990年劉嘉玲因拒拍黑道大哥投資的電影，對方綁架她並逼迫拍下數張裸照，事件多年後被周刊揭露，引發香港演藝圈明星走上街頭，包括梅艷芳、成龍、梁朝偉、曾志偉等人同聲譴責刊照的八卦周刊，劉嘉玲當時勇敢現身，喊話「我比我想像中更堅強」，獲得大批群眾與輿論的支持與敬佩。
日前劉嘉玲接受中國節目《巔峰問答》訪問，談起往事感概地說：「我現在是非常感謝（裸照事件）的，因為它給我很生動地上了一課」，表示自己因此事長大，面對人生更豁然開朗，透露當時思索許久決定站出來，今日的她笑說自己不管被放在哪裡都能生存下來，「而且這社會也認同我了，所以事情都有兩面的」。
對於周刊和加害者，劉嘉玲說：「我已經原諒了所有人，甚至包括當時綁架我的人」，主持人誇她「心好大」，她答：「只有接受生命裡一些不公平、挫折或考驗，才可以真正知道生命是怎麼一回事，可以走得更加昂首闊步。」
▲劉嘉玲（右）與丈夫梁朝偉是演藝圈銀色夫妻。（圖／翻攝劉嘉玲臉書 , 2018.08.30）