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娛樂

女星入圍金鐘以為「看錯了」　證實喜訊放聲大叫

記者徐郁雯／台北報導2018/08/30 15:36
▲廖怡裬入圍金鐘，《實習醫師鬥格》劇組送上粽子，祈求得獎。（圖／民視提供，2018.08.30）
▲廖怡裬入圍金鐘，《實習醫師鬥格》劇組送上粽子，祈求得獎。（圖／民視提供，2018.08.30）

第53屆金鐘獎於昨（29）日公布入圍名單，其中《外鄉女-愛人的選擇》入圍「迷你劇集獎」、「迷你劇集（電視電影）女主角獎 」、《外鄉女-第三力量》則入圍「迷你劇集（電視電影）女配角獎」，青睞影視製作人潘婕表示，很高興楊青矗老師的小說不斷的被重視，女作業員的生活樣貌是沒有年代別的，問題一直都在，都需要被關注，感謝評審的入圍肯定。

方宥心入圍「迷你劇集（電視電影）女主角獎 」，一得知當下讓她又驚又喜，遲遲不敢相信，她說收到恭賀簡訊還不敢相信自己的眼睛，連忙感謝評審給予的肯定。方宥心也說，說不驚喜是騙人的，但只給自己10分鐘發瘋，表示：「謝謝外鄉女的所有工作人員，謝謝大家幫我拿金鐘獎的門票，讓我能參與這次盛事。」更說會好好享受金鐘獎的盛會，對演員來說，這是最棒的回應，謝謝評審鼓勵，自己會在戲劇上繼續努力。


▲方宥心入圍金鐘獎。（圖／民視提供，2018.08.30）


▲《外鄉女-愛人的選擇》入圍「迷你劇集獎」。（圖／民視提供，2018.08.30）

廖怡裬則以《外鄉女-第三力量》入圍「迷你劇集（電視電影）最佳女配角獎」，首度入圍金鐘的她表示，第一時間看到第一封恭賀簡訊，一度覺得不可能，因為大家都說她長的像楊麗音，心想：「應該是常勝軍麗音姊入圍，大家看錯了吧！」直到2個小時的瑜珈課結束，一長串未讀留言與簡訊才確信自己真的入圍了，讓她開心的在瑜珈教室大叫。

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樓一安莫子儀入圍金鐘　遺憾有遺珠陳葦廷從0開始努力　練舞到骨裂

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