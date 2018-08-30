圖多／6位AV女優性感現身　挑戰感官體驗

虛擬貨幣「ANGELIUM EDM PARTY」於今（30）日在台北舉行記者發表會，還請來男人的夢想—6位AV女優現身站台。近年來，由於VR實境技術的不斷進步，外加上現代人對於感官體驗的追求，所以虛擬偶像、虛擬女友如雨後春筍般冒出，前陣子更有某日本上班族表示，未來要與自己的虛擬管家舉辦婚禮。而今天舉辦的活動，在記者會一開始就祭出3位穿著亮片比基尼裝扮的長腿女生跳著熱舞，吸引台下觀眾的眼球，表演結束後，虛擬貨幣創辦人Rio上台，提到這款虛擬偶像的特別之處，特別導入3D技術，掃描女優的細節、動作、表情聲音，讓使用者做互動時，更加真實。

甚至還有日本名模藤井莉娜的版本，他們已經做好屬於她的虛擬角色，可以透過使用VR實境，欣賞她的時尚品味，以及穿搭風格，可以說是非常便利。此外，Rio表示，虛擬偶像的三大好處，就是：「一，不會對你發脾氣；二，不會變老；不用花錢。」似乎能在這些優點性能中，窺見了社會的演變。

現場也請來6位知名的AV女優加持，包含涼宮琴音、羽田愛、橘瑪麗、二宮光、蓮實克蕾雅、坂咲美穗，她們身穿爆乳短版的桃紅色連身洋裝，露出豐滿的上圍及長腿，讓看的人血脈賁張。



▲AV女優羽田愛現身「ANGELIUM EDM PARTY」記者會。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.08.30）



▲AV女優涼宮琴音出席「ANGELIUM EDM PARTY」記者會。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.08.30）



▲AV女優二宮光現身「ANGELIUM EDM PARTY」活動現場。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.08.30）



▲AV女優坂咲美穗擺出撩人的姿勢。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.08.30）



▲蓮實克蕾雅是現場最會擺姿勢的AV女優。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.08.30）



▲AV女優橘瑪麗的傲人上圍，因為衣服的關係差點「呼之欲出」。（圖／記者吳政璋攝 , 2018.08.30）