亞運／戴資穎的沉痛建議　謝淑薇早說過

戴資穎在文中指出，選手要有充份的時間休息和準備比賽才能發揮出最好的表現，因此外宿和包機都是必要的。雖然擁有了這些基本條件，並不能保證就一定能夠發揮到最好，但至少能讓我國選手和其他國家的好手站在同一起跑線上。

世界球后戴資穎今(30)日在臉書發文，點出此次中華代表隊亞運成績出色的關鍵，在於食宿及交通上獲得更好的品質保障，讓選手能無後顧之憂的在場上發揮，也直言當下的體育環境仍有需要改善的部分。但或許更值得深思的是，同樣的要求，謝淑薇早在兩年前就提過，為何一直等到現在才有所改善？

而這樣的要求，讓人想起謝淑薇在里約奧運時也曾表示，自己希望能夠外宿，但最終奧會副主席蔡賜爵當時卻要他「相忍為國」，也導致前者最終決定退出台灣網壇。

這一次的台灣亞運國手們環境雖然確實有所改善，但很多事情其實是選手和教練爭取之後才得到的，戴資穎就透露其實外宿一事是教練賴建誠極力要求，才幫選手爭取到的權益。而且由於上面的行政效率不彰、一直等到六月才下了最終決定，直接導致附近的飯店都已經客滿，最後只能訂到更外圍的飯店，並付了更多的住宿費。

「我不要再當這麼委屈的國手。」這是當時謝淑薇對國家喊出的沉痛控訴，現在兩年過去了，但政府給予選手的環境條件，似乎還是沒有太大的改善。

里約奧運期間的謝淑薇，仍是世界頂尖的女子網球運動員，而戴資穎自然不必多說，是當今羽壇的球后。連續兩屆最高水平的國際賽，都有國家隊中的代表性選手跳出來反應制度上的問題，這樣的情況確實值得所有人來深思。

實力不如人輸掉也就算了，但如果是因為場外因素影響表現、而沒能達到本來該有的成績，相信這不僅對努力練習的選手來說不公平，也是台灣體壇的遺憾。