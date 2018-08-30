救災空檔　黃嫈珺登記參選嘉義縣議員

自823嘉義縣大水災發生後，黃嫈珺團隊邊救災，也邊將相關災情訊息傳到社群媒體，讓社眾了解災況與救災情形；也引發更多的民意代表與地方首長進入災區救助災民。

嘉義縣遭受823嚴重水災侵襲，嘉義縣議員黃嫈珺，當天甫自國外返抵國門，經災民反映水患侵襲家園，餐飲生計成問題，黃嫈珺即號召團隊成員，先徒步涉水深入災區，挨家挨戶發放麵包、飲用水，協助解決災民燃眉問題。今(30)日下午，黃嫈珺利用救災空檔，在其母親黃麗貞及兒子小蜜蜂的陪同下，參選議員登記。

錯過原訂登記時間，黃嫈珺今天下午從東石鄉粟仔崙災區，匆忙趕回朴子家中，簡單梳洗後，在母親也是太保市農會總幹事黃麗貞(前朴子市長、前嘉義縣議員)及甫出生4個月的兒子「小蜜蜂」陪同下，到嘉義縣選委會完成議員選舉登記。

黃嫈珺表示，從上週四823到今天星期四，已經第八天了，持續帶著團隊到朴子、東石鄉災區救災，雖然雨停了、水退了，但是災民鄉親的家園狀況真的很不堪，大部份的災民鄉親都是高齡的長輩，不太會寫補償申請，剛剛一直都在幫他們填寫申請書、處理後續的相關作業，協助鄉親們早日回復正常生活，得到應得的補助。



▲黃嫈珺議員在其母親黃麗貞總幹事及兒子「小蜜蜂」陪同下到選委會登記。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.08.30）