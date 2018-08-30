影／中州盃分齡籃球賽　國男上場家長溫馨加油

另外溪湖國中vs.豐陽國中，溪湖國中將士用命，出手命中率高，加上球員家長到場為孩子溫馨加油、提振士氣，終場溪湖國中就以59:26大勝對手，獲得預賽第一勝。

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，賽程進入第七天，今(30)日進行的仍然是國中男女各組、高中男女各組，以及大專男生組的比賽。國男乙組崇倫國中Bvs.建國國中之戰，建國國中一開始即取得小幅領先，崇倫國中B不甘示弱頻頻快攻，但是建國國中穩扎穩打，最後以52:40勇奪預賽第一勝。



▲建國國中體育組長兼籃球隊教練許哲瑋(前排右一)帶領球隊10年培養不少籃球生力軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

國男乙組30日進行分組預賽，上午台中市崇倫國中B對上雲林北港建國國中，崇倫國中B昨（29）日先以40:36擊敗金華國中B，今日若再贏一場則篤定晉級決賽，不過對手建國國中不是省油的燈，從第一節就領先，崇倫國中B緊追在後試圖逆轉，在第四節時有機會翻盤，但可惜最後仍不敵建國國中攻勢，吞下敗仗。



▲國男乙組溪湖國中vs.豐陽國中，溪湖國中(白衣)以59:26大勝豐陽國中(黑衣)，取得預賽第一勝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

另一場國男乙組預賽彰化溪湖國中vs.台中市豐陽國中，溪湖國中以59:26大勝豐陽國中，取得預賽第一勝。溪湖國中隊長、三年級的游翔富表示，比賽上場時不要害怕對手，盡力發揮，才能成為獨當一面的球員。



▲大灣高中國中部B以53:28勝自強國中，以二勝戰績晉級決賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

他家裡是住在南投，國小時在一場籃球比賽中，被溪湖國中尤世銘教練看上，就此從南投到溪湖國中就讀參加籃球隊。游翔富媽媽黎惠如女士也到現場幫兒子加油打氣，她說，每次兒子比賽就會到場加油，支持孩子打籃球的興趣，不管在哪個階段，都希望孩子以正向的態度把籃球打好。



▲溪湖國中出賽有家長在旁加油，球員打起球來特別賣力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

還有一場是台南市的大灣高中國中部Bvs.桃園市自強國中，大灣高中國中部B以53:28勝自強國中，以二勝戰績晉級決賽。大灣B隊長陳晉垣表示，遇到比自己高大的對手不要害怕，要敢打敢防守，防守動作做出來，重心放低、移動腳步要快，有時遇到對手打球肢體動作太過時，會使自己受傷，因此就要懂得保護自己不要受傷，希望能夠加強訓練自己，到高中時能把籃球打得更好。