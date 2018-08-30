NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈陽岱鋼代打建功 惜巨人遭廣島橫掃影／史都華目睹「世紀殺人懸案」遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
地方

影／中州盃分齡籃球賽　國男上場家長溫馨加油

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/30 21:19
▲全國全民中州盃分齡籃球賽國男乙組崇倫國中Bvs.建國國中之戰，建國國中以52:40奪勝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)
▲全國全民中州盃分齡籃球賽國男乙組崇倫國中Bvs.建國國中之戰，建國國中以52:40奪勝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

全國全民中州盃分齡籃球錦標賽，賽程進入第七天，今(30)日進行的仍然是國中男女各組、高中男女各組，以及大專男生組的比賽。國男乙組崇倫國中Bvs.建國國中之戰，建國國中一開始即取得小幅領先，崇倫國中B不甘示弱頻頻快攻，但是建國國中穩扎穩打，最後以52:40勇奪預賽第一勝。

另外溪湖國中vs.豐陽國中，溪湖國中將士用命，出手命中率高，加上球員家長到場為孩子溫馨加油、提振士氣，終場溪湖國中就以59:26大勝對手，獲得預賽第一勝。


▲建國國中體育組長兼籃球隊教練許哲瑋(前排右一)帶領球隊10年培養不少籃球生力軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

國男乙組30日進行分組預賽，上午台中市崇倫國中B對上雲林北港建國國中，崇倫國中B昨（29）日先以40:36擊敗金華國中B，今日若再贏一場則篤定晉級決賽，不過對手建國國中不是省油的燈，從第一節就領先，崇倫國中B緊追在後試圖逆轉，在第四節時有機會翻盤，但可惜最後仍不敵建國國中攻勢，吞下敗仗。


▲國男乙組溪湖國中vs.豐陽國中，溪湖國中(白衣)以59:26大勝豐陽國中(黑衣)，取得預賽第一勝。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

另一場國男乙組預賽彰化溪湖國中vs.台中市豐陽國中，溪湖國中以59:26大勝豐陽國中，取得預賽第一勝。溪湖國中隊長、三年級的游翔富表示，比賽上場時不要害怕對手，盡力發揮，才能成為獨當一面的球員。


▲大灣高中國中部B以53:28勝自強國中，以二勝戰績晉級決賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

他家裡是住在南投，國小時在一場籃球比賽中，被溪湖國中尤世銘教練看上，就此從南投到溪湖國中就讀參加籃球隊。游翔富媽媽黎惠如女士也到現場幫兒子加油打氣，她說，每次兒子比賽就會到場加油，支持孩子打籃球的興趣，不管在哪個階段，都希望孩子以正向的態度把籃球打好。


▲溪湖國中出賽有家長在旁加油，球員打起球來特別賣力。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.30)

還有一場是台南市的大灣高中國中部Bvs.桃園市自強國中，大灣高中國中部B以53:28勝自強國中，以二勝戰績晉級決賽。大灣B隊長陳晉垣表示，遇到比自己高大的對手不要害怕，要敢打敢防守，防守動作做出來，重心放低、移動腳步要快，有時遇到對手打球肢體動作太過時，會使自己受傷，因此就要懂得保護自己不要受傷，希望能夠加強訓練自己，到高中時能把籃球打得更好。

關鍵字中州盃籃球籃球賽中州盃分齡籃球錦標賽
大葉纖奶茶　入圍台中十大伴手禮陪同唐慧琳登記　洪秀柱：選情樂觀

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
再現西遊人神魔三界傳說
再現西遊人神魔三界傳說
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
大型角色扮演頁遊熱力激戰
大型角色扮演頁遊熱力激戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan