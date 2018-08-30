城鄉建言發表會 　蘇貞昌：市長態度決定城市發展速度

蘇貞昌認同主辦單位的建言書所寫，建設需要「一個強而有力的行政機關才做得到」，並提到過去市府曾有案子審到最後的階段，卻因長官有意見而翻盤、延宕，根本是玩弄人民，傷害政府信用；未來有機會服務新北市民，絕不容許這樣的事情發生，他一直以來堅守「甲案也好、乙案也好，只有拖延最不好」的原則。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今（30）出席「2018城鄉建設建言發表會」，並特別播放「都市再生五引擎」的政策短片，讓大家了解他對新北建設的作法和理念；蘇貞昌強調，他提出的「智慧交通」及「都市再生五引擎」，都能呼應建言書中的城鄉發展。

蘇貞昌說，過去台灣以台北市為中心發展，但新北市這幾年有很大的改變，它不僅是環形城市，更連接著台北、基隆、宜蘭、桃園等縣市，只要用心建設，新北就會是北台灣1000萬人舞台；並將新北市分成內、外環，內環像人口密集的板橋區有56萬人，外環則有山有水、人口較稀少，如雙溪區只有8000千人。

蘇貞昌提出「智慧交通」連接內外環的關鍵政策，未來除了要讓捷運成為整個新北交通的主幹道，還要有綿密的公車路網，而公車到不了的地方，則由「小黃公車」來代替，讓交通建設面面俱到，使「都市的人潮可以到偏遠的地區，而偏遠的人方便來到城市」，如此一來，有了車流，就有人流和金流。

蘇貞昌認為，「這都牽涉政府的效率」，新北成為後段班很久了，尤其是都更牛步化，「30年以上房子已達67萬，以現在的速度完成都更要等4000年」，屋子舊了人老了，上不去下不來非常痛苦，市民根本無法等；因此，提出「都市再生五大引擎」政策，透過完整的計畫與方法，讓都市更新同時達到效率，又創造多贏。

現場來賓提問，城鄉許多法律在事實和執行面有落差，公務人員常常以防弊而非興利的心態辦事；對此，蘇貞昌回應，「市長態度決定城市發展的速度」，領導人是影響整個行政團隊辦事效率的關鍵，領導一旦下定決心，就能帶動整個行政團隊，讓執行人員重興利而非防弊。

針對都更獎勵低於危老重建的問題，蘇貞昌表示，危老要趕緊解決，他也贊成給予獎勵，但如何都更要看得遠，應由專責的機構處理，從重劃都更區到策略性都更的容積獎勵都可以做，但最重要的仍是，政府要能當讓住戶、建商都信任的第三方，才能快速有效解決。