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新北城鄉政策建言發表會　侯友宜：會訂清楚都更遊戲規則

記者陳志仁／新北報導2018/08/30 20:21
▲侯友宜強調，他是一個會把遊戲規定得很清楚的首長，實施過程中再來滾動式檢討，「我敢做、下面也會跟著做，這是關鍵因素！」（圖／侯友宜辦公室提供）
▲侯友宜強調，他是一個會把遊戲規定得很清楚的首長，實施過程中再來滾動式檢討，「我敢做、下面也會跟著做，這是關鍵因素！」（圖／侯友宜辦公室提供）

國民黨新北市長參選人侯友宜今（30）出席「2018城鄉建設建言發表會」，強調他是一個會把遊戲規定得很清楚的首長，實施過程中再來滾動式檢討，「我敢做、下面也會跟著做！」未來他絕對會透過都更，改變新北的城市風貌。

侯友宜表示，時代要一棒接一棒、努力堆疊才會進步，他當過7年多的副市長，也見證過台北縣到新北市再轉換過程中的規劃方向；當年新北市長朱立倫的競選口號「三環三線」，很多條路線年底就要完工，樑柱也都架構起來，「很可惜有人說看不到，其實從辦公室往下看就看的到」，認為捷運是引領都市發展的願景，是發展的大動脈。

侯友宜說明「都更三箭」的政見，第一個是「捷運到哪裡、都更就到哪裡」，藉著捷運把周遭的肌肉架構起來，翻轉都市風貌；其次是主要街道的兩側大幅度都更，就像板橋區縣民大道以前是鐵路，後門變前門，政府要幫助沒有能力作整修維護的人；最後則是防災型的危老都更，新北有67.6萬戶30年以上的老舊建築，絕對禁不起6.7級的巨震，「如果發現問題又不去解決，是不負責任的政府。」

與會代表提問「都更的執行如何復甦城市機能？」、「都市計畫如果從興利的角度，未來該如何改善？」、「拆遷該如何在財產權與安全之間獲得平衡？」、「是否有更多元取得土地方式解決居住問題？」侯友宜回應，過去公部門都市計劃審議大多站在防弊角色，大家先學會保護自己，他是一個會把遊戲規定得很清楚的首長，實施過程中再來滾動式檢討，「我敢做、下面也會跟著做，這是關鍵因素！」

侯友宜說，未來他會訂立策略性的都更模式，在都市計畫法上去調整基準容積，站在市民角度思考、讓市民有感，也不會讓市民的居住空間縮水；此外，未來他會第一時間創造共同協調的互信平台，擔任協調者兼顧居住安全、居住正義、公共安全，也以淡水海砂屋為例說，如果更新速度不夠快，再講都沒意義，所以他一直強調，政府要展現魄力的時候，該做的事情就不要妥協。

侯友宜指出，他要推動的「都更三箭」，是要把捷運站周遭1公里的老舊住宅，透過更新垂直往上發展，把棟距拉大、保水保樹，把行人徒步區拉大、徒步範圍拉大，市府也可以拿回公益回饋空間，用來做社宅、公托、托老、甚至青年創業的共同工作空間；也要把生活機能、產業機能都要匯聚在捷運周邊，「市長跳下來做，問題就可以解決一大半。」

關鍵字侯友宜2018城鄉建設建言發表會都更三箭都更
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