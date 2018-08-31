直擊／亞洲最大　壯麗的內蒙古額爾古納河濕地

▲額爾古納河濕地距離北京往北直線距離大約1500公里左右，位置偏近俄羅斯。（圖／翻攝百度地圖 )

額爾古納河濕地距離北京往北直線距離大約1500公里左右，位置偏近俄羅斯，緊靠拉布大林西北，主峰西山海拔720公尺，距離市區只有3公里路程。西山也是民眾俯瞰溼地的主要觀景點，陡峭的山崖下，就是著名的額爾古納河濕地。

在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，除了是內蒙古保育的重點，也是內蒙古發展觀光旅遊的黃金焦點，那就是額爾古納河濕地。

從西山制高點往下看，可以望見廣大蓊鬱的額爾古納河濕地，這在草原景觀中難得一見，各式林木、水草形成色彩各異的不規則圖片，宛如多層次的畫布讓人驚豔，且空氣品質良好，似乎大量植物正在釋放芬多精。



▲在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，那就是額爾古納河濕地。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

額爾古納河濕地是中國大陸目前保持狀態最好、且面積最廣大的濕地，也被譽為亞洲第一濕地，總面積 156.31 萬公頃，並匯集額爾古納河及其三條支流：根河、得爾布干河、哈烏爾河。民眾站上制高點，所看到的壯麗景觀其實只是一小部份，廣大面積延伸到地平線外。



▲在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，那就是額爾古納河濕地。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

額爾古納河濕地的物種豐富，野生植物有67科227屬404種，野生動物有4綱26目56科268種。由於這裡有穩定的水情，因此成為許多鳥類的棲息地，每年在這裡遷徙停留、繁殖的鳥類達到2000萬隻，這裡也是丹頂鶴的重要繁殖地，和瀕危物種鴻雁的重要棲息地。



▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，立體的壯麗景象難以用照片完整呈現。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

目前主管單位開放額爾古納河濕地的一小部分「白樺林區」，讓民眾下去步行踏青，其餘部份都不開放，除了顧及環保生態外，也因為溼地屬沼澤地形，萬一不慎可能深陷泥地無法自拔，也驚擾鳥類與動物，因此只准在山上俯瞰壯麗景象，不讓人靠近破壞生態。



▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，立體的壯麗景象難以用照片完整呈現。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，立體的壯麗景象難以用照片完整呈現。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )



▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，此為另一處眺望點。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )



▲目前開放的額爾古納河濕地範圍圖示。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )