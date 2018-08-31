NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈藍公投案「死人也連署」中選會喊告川普傳最快下周對大陸加收6兆關稅遊戲公司炒短線？網友哀：今非昔比
政治

直擊／亞洲最大　壯麗的內蒙古額爾古納河濕地

記者陳弘志／內蒙古報導2018/08/31 08:49
▲在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，那就是額爾古納河濕地。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )
▲在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，那就是額爾古納河濕地。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，除了是內蒙古保育的重點，也是內蒙古發展觀光旅遊的黃金焦點，那就是額爾古納河濕地。

額爾古納河濕地距離北京往北直線距離大約1500公里左右，位置偏近俄羅斯，緊靠拉布大林西北，主峰西山海拔720公尺，距離市區只有3公里路程。西山也是民眾俯瞰溼地的主要觀景點，陡峭的山崖下，就是著名的額爾古納河濕地。


▲額爾古納河濕地距離北京往北直線距離大約1500公里左右，位置偏近俄羅斯。（圖／翻攝百度地圖 )

從西山制高點往下看，可以望見廣大蓊鬱的額爾古納河濕地，這在草原景觀中難得一見，各式林木、水草形成色彩各異的不規則圖片，宛如多層次的畫布讓人驚豔，且空氣品質良好，似乎大量植物正在釋放芬多精。


▲在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，那就是額爾古納河濕地。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

額爾古納河濕地是中國大陸目前保持狀態最好、且面積最廣大的濕地，也被譽為亞洲第一濕地，總面積 156.31 萬公頃，並匯集額爾古納河及其三條支流：根河、得爾布干河、哈烏爾河。民眾站上制高點，所看到的壯麗景觀其實只是一小部份，廣大面積延伸到地平線外。


▲在中國大陸內蒙古自治區有處號稱亞洲最大溼地，那就是額爾古納河濕地。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

額爾古納河濕地的物種豐富，野生植物有67科227屬404種，野生動物有4綱26目56科268種。由於這裡有穩定的水情，因此成為許多鳥類的棲息地，每年在這裡遷徙停留、繁殖的鳥類達到2000萬隻，這裡也是丹頂鶴的重要繁殖地，和瀕危物種鴻雁的重要棲息地。


▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，立體的壯麗景象難以用照片完整呈現。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

目前主管單位開放額爾古納河濕地的一小部分「白樺林區」，讓民眾下去步行踏青，其餘部份都不開放，除了顧及環保生態外，也因為溼地屬沼澤地形，萬一不慎可能深陷泥地無法自拔，也驚擾鳥類與動物，因此只准在山上俯瞰壯麗景象，不讓人靠近破壞生態。


▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，立體的壯麗景象難以用照片完整呈現。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，立體的壯麗景象難以用照片完整呈現。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )


▲從懸崖高處眺望額爾古納河濕地，此為另一處眺望點。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )


▲目前開放的額爾古納河濕地範圍圖示。（圖／記者陳弘志攝 , 2018.08.30 )

關鍵字兩岸額爾古納河溼地內蒙古亞洲最大溼地中俄邊境
巷仔內》政治口水太多恐淹到自己正港海綿城市？高雄雨淹出5千坑洞

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
高CP值好屋 便宜入住
高CP值好屋 便宜入住
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan