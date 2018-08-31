吳音寧被柯P嗆「懂什麼」　丁守中反批柯：你又懂什麼！

台北市政府正推動第一果菜市場改建工程，台北市議員簡舒培 30 日在議會質詢時，質疑為何北農總經理吳音寧 3 月提出了相較於北市府的計畫節省約 11 億經費的方案，最後卻不被採用？台北市長柯文哲則直接回道：「她（吳音寧）懂什麼！」對此，國民黨台北市長參選人丁守中指出，柯文哲很矛盾，既然覺得吳音寧不懂，又為何要派她當北農總經理？他直言：「柯文哲你又懂什麼？」
綜合媒體報導，簡舒培在 30 日質詢時提到，今年 3 月間吳音寧提出了第一果菜市場改建的折衷版本，相較於北市府的版本便宜了 11 億元，然而市場處最後卻以北農未取得公會同意為由，改送花費較多的舊版本辦理發包作業；簡舒培質疑，柯市府向來講求效率、省錢，「那為何不研究一下北農的方案呢？」
▲國民黨台北市長參選人丁守中（左）31 日接受媒體訪問時表示：「柯文哲不是很矛盾嗎？既然質疑她（吳音寧）懂什麼，那還派她做北農總經理，那柯文哲自己又懂什麼？」（資料圖片）中央社記者徐肇昌攝 107 年 8 月 31 日
柯文哲則表示，若是計畫書未被採納，一定是因為不好用，且台北市政府有很多專業人士針對市場改建這塊研究多年，「如果我們討論過了，沒有理由輸給一個北農的總經理...她（吳音寧）懂什麼東西啊？」
對此，丁守中今天接受媒體訪問時表示：「柯文哲不是很矛盾嗎？既然質疑她（吳音寧）懂什麼，那還派她做北農總經理，那柯文哲自己又懂什麼？」他指出，北農內部的問題繁多，甚至沒有做環評就這樣通過 140 億元的計劃，這些都是很荒謬的事實。