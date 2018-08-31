吳音寧被柯P嗆「懂什麼」　丁守中反批柯：你又懂什麼！

台北市政府正推動第一果菜市場改建工程，台北市議員簡舒培 30 日在議會質詢時，質疑為何北農總經理吳音寧 3 月提出了相較於北市府的計畫節省約 11 億經費的方案，最後卻不被採用？台北市長柯文哲則直接回道：「她（吳音寧）懂什麼！」對此，國民黨台北市長參選人丁守中指出，柯文哲很矛盾，既然覺得吳音寧不懂，又為何要派她當北農總經理？他直言：「柯文哲你又懂什麼？」

綜合媒體報導，簡舒培在 30 日質詢時提到，今年 3 月間吳音寧提出了第一果菜市場改建的折衷版本，相較於北市府的版本便宜了 11 億元，然而市場處最後卻以北農未取得公會同意為由，改送花費較多的舊版本辦理發包作業；簡舒培質疑，柯市府向來講求效率、省錢，「那為何不研究一下北農的方案呢？」