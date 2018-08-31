金鐘沒入圍　利菁直播這麼說

綜藝天后利菁30日主持《麻辣天后傳》，晚間11點推出特別企劃，挑戰首次現場Live直播，邀請藝人綠茶、成語蕎、曾治豪、蕾菈展現才藝表演，並在現場接受網友毒舌評論。近日金鐘入圍名單剛公布，利菁擦肩而過，對此她透露，「綜藝節目用直播播出真的很有誠意，今天會更認真的做，因為我們沒入圍金鐘！」

賀一航兒子曾治豪曾被網友批評「靠爸」，利菁開玩笑說：「你如果真認識他，就知道他真的沒靠爸，不然今天不會這麼慘。」曾治豪立刻笑回，「I don’t care.」他透露曾考慮轉幕後，但最後仍想堅持自己的夢想，最近準備發片，才藝表演特別選唱爸爸成名曲〈媽媽請你不通痛〉自彈自唱。工作人員拿出賀一航「3D」人形看板與他合唱，利菁笑說：「網友都在問賀一航大哥怎麼了？」曾治豪秒回，「預算有限。」