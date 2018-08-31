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娛樂

金鐘沒入圍　利菁直播這麼說

記者吳維書／台北報導2018/08/31 19:29
▲金鐘沒入圍，利菁（右）喊話更認真。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.31）
▲金鐘沒入圍，利菁（右）喊話更認真。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.31）

綜藝天后利菁30日主持《麻辣天后傳》，晚間11點推出特別企劃，挑戰首次現場Live直播，邀請藝人綠茶、成語蕎、曾治豪、蕾菈展現才藝表演，並在現場接受網友毒舌評論。近日金鐘入圍名單剛公布，利菁擦肩而過，對此她透露，「綜藝節目用直播播出真的很有誠意，今天會更認真的做，因為我們沒入圍金鐘！」

賀一航兒子曾治豪曾被網友批評「靠爸」，利菁開玩笑說：「你如果真認識他，就知道他真的沒靠爸，不然今天不會這麼慘。」曾治豪立刻笑回，「I don’t care.」他透露曾考慮轉幕後，但最後仍想堅持自己的夢想，最近準備發片，才藝表演特別選唱爸爸成名曲〈媽媽請你不通痛〉自彈自唱。工作人員拿出賀一航「3D」人形看板與他合唱，利菁笑說：「網友都在問賀一航大哥怎麼了？」曾治豪秒回，「預算有限。」


▲成語蕎身材火辣。（圖／衛視中文台提供 , 2018.8.31）

成語蕎則曾被批公主病、做作，她現場解釋：「如果我有公主病，就不會那麼拚命上外景節目，不會懼高症還玩滑翔翼。」近日推出寫真集及EP的她，穿上超短熱褲演唱新歌〈Kiss Me〉，展現苦練多時的唱跳成果，利菁則透露成語蕎其實是抱病演出，錄影前還去打針，敬業精神值得肯定。

關鍵字麻辣天后傳利菁曾治豪成語蕎金鐘獎
富察皇后醜照外流　兇手竟是好閨密母親昏迷終清醒　梁佑南以淚度日

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