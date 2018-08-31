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影／中州盃分齡籃球賽　高女甲組金甌女中奪冠

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/31 20:41
▲高女甲組冠亞軍之戰，金甌女中在延長賽險勝，冠軍隊伍獲贈Bona博納大面積運動地板拖把。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)
▲高女甲組冠亞軍之戰，金甌女中在延長賽險勝，冠軍隊伍獲贈Bona博納大面積運動地板拖把。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

全民中州盃分齡籃球錦標賽8月31日進入第八天賽程，進行的比賽是高中男女生各組決賽、國中男女生各組決賽及大專男生組決賽。上午國女乙組進行四強戰，正濱國中與普門國中分別打敗水上國中及龍岡國中B，進入冠亞軍爭奪戰；國女甲組桃園市大成國中與苗栗市大倫國中互搶第一，大倫國中校長吳源有親自到場為學生加油，球員士氣大振一路領先，最後以60:28勝大成國中，拿下第一。


▲全民中州盃分齡籃球錦標賽國女乙組決賽正濱國中以53:39勝水上國中，挺進冠亞軍賽。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

國女乙組決賽基隆市正濱國中vs.嘉義水上國中，此戰決定下一場是打冠亞軍，還是三、四名，因此兩隊拚戰相當激烈，教練也不斷對球員耳提面命、指揮作戰。這場比賽正濱國中前兩節皆以些微差距落後，但是到了第三節大爆發，共得到22分，反而超前對手11分，戰果持續到第四節，最後以53:39勝水上國中，挺進冠亞軍賽。


▲國女乙組決賽普門國中以47:33勝龍岡國中，下一場與正濱國中爭奪冠軍。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

國女乙組另一場決賽高雄市普門國中vs.桃園市龍岡國中之戰，普門國中以47:33勝龍岡國中。普門國中隊長黃詩恩說，比賽時隊友間多溝通、多開口，進攻防守要減少失誤，團結才能贏得勝利，她這次是首次參加中州盃，希望這次能拿到冠軍，為學校爭光。


▲國男甲組決賽，金華國中A以62:44勝大村國中。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

國女甲組冠亞軍戰，苗栗市大倫國中vs.桃園市大成國中，大倫國中穩扎穩打表現亮眼，終場以60:28勝大成國中，順利拿下冠軍。大倫國中隊長游沁樺同學說，與隊友搭配搶到籃板就展開快攻，卡位做確實，只要有機會投球就不浪費任何一個空檔，全力取得分數。


▲國女甲組由大倫國中奪冠，大倫國中校長吳源有(前排左三)今日特地到現場觀賽為選手加油。（圖／記者陳雅芳攝，2018.08.31)

國男甲組決賽大村國中vs.金華國中A，金華國中A以62:44勝大村國中。高女甲組冠亞軍之戰，是由苗栗高商vs.金甌女中，最後金甌女中在延長賽以55:53兩分之差險勝苗栗高商。

中州科技大學運動與健康促進系黃長發主任表示，接下來周休二日將進行國男乙組四強排名戰，還有臥虎藏龍的社男組、社女組比賽，以及老當益壯的長青組、永不放棄的輪椅組比賽，歡迎全國民眾前往員林市中州科大比賽場地，為選手加油喝采。

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