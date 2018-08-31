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影／掛羊頭賣狗肉　刺青館作掩護　毒窟、地下兵工廠

記者陳雅芳／彰化報導2018/08/31 21:18
▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)
▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)

彰化縣警局刑警大隊偵四隊31日宣布執行安居專案破獲販毒、地下兵工廠，起出多把改造槍械，警方在轄區內破獲以刺青館作掩護販毒據點，擴大溯源追查，前往南投民宅攻堅，終於破獲毒品供應來源，還意外破獲殺人要犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，當場查扣四把槍械，依法移送法辦。


▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)

警方調查，去年6月台南市林姓男子慘遭情敵黃永茂砍殺10多刀致死，震驚社會，黃男在案發後逃亡1年多，在南投縣與其女友意外被偵辦毒品、地下兵工廠案的彰化警方查獲到案，警方另查獲楊姓毒販，現場起出改造手槍、毒品，警方因偵辦毒品、槍械案，意外逮獲身揹1條人命的黃男。


▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)

去年6月15日42歲涂姓女子開車行經台南市新市區時，巧遇已分手2年餘的42歲林姓男子，林男騎機車追逐試圖復合，涂女心生畏懼致電當時的60歲男友黃永茂求救，黃男開車將林男撞倒後，持利刃將他亂刀砍殺10多刀後逃逸，林男傷重送醫不治，黃男因涉嫌殺人被發布通緝。


▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)

警方調查，48歲男子楊宗偉平日以刺青館作掩護，暗地裡販售安非他命給不持定人施打，經調查後發現刺青館隱身在彰化縣和美鎮的巷弄內，出入人員複雜，進一步追查，黃嫌殺人後躲逃亡南投，從事改造槍枝交易老本行，並和楊嫌經營的刺青館沆瀣一氣，明面上刺龍刺鳳，暗地裡交易毒品、窩藏槍械壯大聲勢。


▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)

偵四隊長卓志昌表示，48歲楊姓嫌犯，平日以刺青館作掩護，販售第二級毒品安非他命予不持定人施用，警方報請檢方，並與彰化憲兵隊組成專案小組積極展開偵辦，發現刺青館出入複雜且交易毒品，追查楊嫌毒品來源疑似來自南投市八卦路的一處民宅內。


▲彰化縣警局刑大隊偵四隊破獲隱身巷弄的刺青館，竟然是一處毒窟，犯黃姓主嫌經營地下兵工廠，警方查扣改造手槍、改造槍械工具1批、海洛因等毒品。（圖／警方提供，2018.08.31)

專案小組循線到南投市查獲通緝犯黃永茂及其31歲張姓女友，現場起出改造手槍3把（含彈匣3個、子彈16顆）、空氣長槍1支、改造槍械工具1批，以及海洛因2.5公克、安非他命2.57公克、電子磅秤等贓物，並陸續在彰化市等地帶回鄭姓藥腳等12人。

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關鍵字刺青館毒窟販毒據點地下兵工廠情敵
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