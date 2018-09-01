死囚李宏基伏法一槍斃命　遺言只有4個字

蔡英文總統上任 2 年 3 個月來首度執行槍決，男子李宏基在 2014 年間刺死陳姓前妻，並擄走女兒企圖同歸於盡，2016 年遭判死刑定讞。昨（31）日下午 3 時 37 分執行，一槍斃命，4 時 1 分確認死亡。死前李宏基被問到有沒有遺言交代，他僅平靜地回答：「沒有、沒有。」

綜合媒體報導，死囚李宏基過去曾因家暴被判刑入獄，出獄之後他對陳姓前妻懷恨在心，竟趁前妻送女兒前往幼稚園的途中，當眾刺死她，並帶走 6 歲長女企圖輕生；後來李宏基自己獲救，長女在 2 個月後不治身亡。案經審理，一審時高雄地院認為李宏基有教化可能，判其無期徒刑，2016 年二審時則改判死刑。法務部在昨天下午召開記者會表示，李宏基已執行槍決死亡。