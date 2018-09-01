NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
社會總覽今日法網社會萬象
即時跑馬燈排隊亂象接二連三！網稱：鬼島日常女老師狂曬辣照　家長怒：行為不檢超殺價！電視網路全包一年再省2萬！
社會

死囚李宏基伏法一槍斃命　遺言只有4個字

社會中心／綜合報導2018/09/01 09:56
▲法務部次長陳明堂31日在記者會中表示，死囚李宏基（中）殘忍殺害前妻及親生子女，屬情節最重大之罪，且無教化可能性，已於下午3時37分執行槍決，4時1分確認死亡。（檔案照片）中央社107年8月31日
▲法務部次長陳明堂31日在記者會中表示，死囚李宏基（中）殘忍殺害前妻及親生子女，屬情節最重大之罪，且無教化可能性，已於下午3時37分執行槍決，4時1分確認死亡。（檔案照片）中央社107年8月31日

蔡英文總統上任 2 年 3 個月來首度執行槍決，男子李宏基在 2014 年間刺死陳姓前妻，並擄走女兒企圖同歸於盡，2016 年遭判死刑定讞。昨（31）日下午 3 時 37 分執行，一槍斃命，4 時 1 分確認死亡。死前李宏基被問到有沒有遺言交代，他僅平靜地回答：「沒有、沒有。」

綜合媒體報導，死囚李宏基過去曾因家暴被判刑入獄，出獄之後他對陳姓前妻懷恨在心，竟趁前妻送女兒前往幼稚園的途中，當眾刺死她，並帶走 6 歲長女企圖輕生；後來李宏基自己獲救，長女在 2 個月後不治身亡。案經審理，一審時高雄地院認為李宏基有教化可能，判其無期徒刑，2016 年二審時則改判死刑。法務部在昨天下午召開記者會表示，李宏基已執行槍決死亡。


法務部 31 日執行死刑，殺妻女的李宏基伏法。法務部長蔡清祥（左）受訪表示，法務部執行死刑審議小組 30 日提出李宏基案供他批駁；經詳細檢視，認為沒有聲請非常上訴、再審的理由，也沒有停止執行、聲請釋憲等情形，因此批准執行。中央社記者蕭博文攝 107 年 8 月 31 日

報導指出，執行槍決時，李宏基的情緒相當平靜，只喝了一口水、抽一根菸，並沒有吃下監獄準備的飯菜，在昨日下午 3 時 57 分於高雄第二監獄執行槍決，子彈打入心臟一槍斃命，經法醫鑑定確認於下午 4 時 1 分死亡。

據了解，李宏基在死前被問到「是否有遺言要交代？」他僅回答：「沒有、沒有。」情緒平靜沒有太大起伏。檢察官認為，李宏基確實已經有了「準備赴死」的覺悟，因此被問到有無交代遺言時，才僅回答「沒有」。

關鍵字李宏基死刑蔡清祥遺言
42死囚待執行　最久已關押30年

相關新聞

了解更多

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
濕疹掰！纖纖玉手獲新生
今日新觀點
今日新觀點
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價利率雙降成家靠這招
房價利率雙降成家靠這招
好神好保庇
好神好保庇
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan