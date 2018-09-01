死囚李宏基伏法一槍斃命　遺言只有4個字

蔡英文總統上任 2 年 3 個月來首度執行槍決，男子李宏基在 2014 年間刺死陳姓前妻，並擄走女兒企圖同歸於盡，2016 年遭判死刑定讞。昨（31）日下午 3 時 37 分執行，一槍斃命，4 時 1 分確認死亡。死前李宏基被問到有沒有遺言交代，他僅平靜地回答：「沒有、沒有。」
綜合媒體報導，死囚李宏基過去曾因家暴被判刑入獄，出獄之後他對陳姓前妻懷恨在心，竟趁前妻送女兒前往幼稚園的途中，當眾刺死她，並帶走 6 歲長女企圖輕生；後來李宏基自己獲救，長女在 2 個月後不治身亡。案經審理，一審時高雄地院認為李宏基有教化可能，判其無期徒刑，2016 年二審時則改判死刑。法務部在昨天下午召開記者會表示，李宏基已執行槍決死亡。
▲法務部 31 日執行死刑，殺妻女的李宏基伏法。法務部長蔡清祥（左）受訪表示，法務部執行死刑審議小組 30 日提出李宏基案供他批駁；經詳細檢視，認為沒有聲請非常上訴、再審的理由，也沒有停止執行、聲請釋憲等情形，因此批准執行。中央社記者蕭博文攝 107 年 8 月 31 日
報導指出，執行槍決時，李宏基的情緒相當平靜，只喝了一口水、抽一根菸，並沒有吃下監獄準備的飯菜，在昨日下午 3 時 57 分於高雄第二監獄執行槍決，子彈打入心臟一槍斃命，經法醫鑑定確認於下午 4 時 1 分死亡。
據了解，李宏基在死前被問到「是否有遺言要交代？」他僅回答：「沒有、沒有。」情緒平靜沒有太大起伏。檢察官認為，李宏基確實已經有了「準備赴死」的覺悟，因此被問到有無交代遺言時，才僅回答「沒有」。