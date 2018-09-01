鄉民老婆樂當學生妹　露長腿秀舞技

鄉民老婆吳卓源（Julia Wu）日前在YouTube頻道上線「jutv」影片〈尋找撥接數據機！〉，昭告「90考古學」之旅正式開跑，幾天後又釋出〈ju舞門〉練舞側拍花絮，原來都是為了全新單曲〈撥接〉。

〈撥接〉這首歌是在吳卓源6月舉辦的個人演唱會「Julia’s House Party 慵懶沒有極限」上搶先曝光的歌曲，其實是她某次與團隊在錄音室大談台灣90年代的人事物，聊到撥接數據機及其上網音效時，靈光乍現共同完成的創作。除了將許多當時流行的產物作為歌詞、描繪一段90年代網路戀情外，曲風也承襲紅極一時的New Jack Swing，要聽的人一起搖擺起來。