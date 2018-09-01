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娛樂

鄉民老婆樂當學生妹　露長腿秀舞技

記者吳雨婕／綜合報導2018/09/01 13:45
▲吳卓源在MV中秀復古舞技。（圖／華風數位提供 , 2018.09.01）
▲吳卓源在MV中秀復古舞技。（圖／華風數位提供 , 2018.09.01）

鄉民老婆吳卓源（Julia Wu）日前在YouTube頻道上線「jutv」影片〈尋找撥接數據機！〉，昭告「90考古學」之旅正式開跑，幾天後又釋出〈ju舞門〉練舞側拍花絮，原來都是為了全新單曲〈撥接〉。

〈撥接〉這首歌是在吳卓源6月舉辦的個人演唱會「Julia’s House Party 慵懶沒有極限」上搶先曝光的歌曲，其實是她某次與團隊在錄音室大談台灣90年代的人事物，聊到撥接數據機及其上網音效時，靈光乍現共同完成的創作。除了將許多當時流行的產物作為歌詞、描繪一段90年代網路戀情外，曲風也承襲紅極一時的New Jack Swing，要聽的人一起搖擺起來。


▲吳卓源穿上學生制服，還加碼露長腿。（圖／華風數位提供 , 2018.09.01）

吳卓源這次在MV中展現別於歌唱的另一面，邀請〈買榜〉編曲人rgry、Chrisflow、RED芮德跨刀，一起大跳復古舞步，甚至穿上學生制服。第一次挑戰街舞的她提到：「上一次跳舞已經是15年前的事情了，而且還是為了學校表演練的東方民俗舞」，不過她也敬業地全力以赴，練舞累到快昏倒，因此被問及如果可以選擇當舞者或是歌手，她毫不猶豫就說：「我一定還是會當歌手。」


▲吳卓源推出新歌〈撥接〉。（圖／華風數位提供 , 2018.09.01）

關鍵字吳卓源julia
吳謹言演技太差　導演後製遮醜

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