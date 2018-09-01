王世堅「柯黑卡」搶手　柯文哲：算了不要理他

根據《自由時報》最新民調顯示，柯文哲支持度 33.43％ ；國民黨參選人丁守中 24.71％ ；民進黨參選人姚文智 14.9% ；無黨籍參選人李錫錕 2.35％ ；另外高達 24.61％ 民眾未表態。對此，柯文哲說，所有民調看看就好，他每天還是繼續過日子、認真做好市政，並強調不同機構原本就會做出不同結果的民調。

有「柯黑大魔王」稱號的台北市議員王世堅日前自製「柯黑卡」，除了嘲諷台北市長柯文哲，還用「5大認同」PK柯P認同卡的「16項承諾」，喊出「我柯黑我驕傲」。傳出「柯黑卡」也很熱門，2000多張約3天被搶光。對此，柯文哲今（1）日僅說「算了啦，這不要理他」。是否認為「柯黑」也是有不錯的票房？柯則說「一定有啊！怎麼沒有。」

對於今年北市議員登記參選人當中，無黨籍就有27人，比上屆多出10人，媒體問到，是否覺得是自己帶起的政壇「白色力量」影響？柯文哲表示，市議員選舉也反映了整個時代的社會氛圍，從很多民調都可以看出，中間選民的比例確實有一直在上升的趨勢。

媒體問到，這次選戰是否有意拉下「柯黑議員」，並全力輔選「友柯」的時力議員參選人林亮君和親民黨議員林國成？柯文哲表示，「這個很難啦，因為現在是多席次議員的選舉。這種情況，要拉誰上來比較容易，但要把誰打下去比較困難」，但其實他們也沒有在管這種事情。

柯文哲強調，自己當然有一些交情比較好的議員，所以替對方多跑幾場還是有，像林國成跟他交情本來就比較好，替他多跑幾場是可以，至於說特別要拉下誰，「我們也沒有這個計畫。」