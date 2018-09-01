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娛樂

千億富少撇網紅改吃女星　新菜高顏值網友虧：好欣慰

娛樂中心／綜合報導2018/09/01 16:49
▲中國大陸富少王思聰新歡曝光。（圖／翻攝王思聰、陳雅婷微博 , 2018.09.01）
▲中國大陸富少王思聰新歡曝光。（圖／翻攝王思聰、陳雅婷微博 , 2018.09.01）

中國大陸萬達集團董事長王健林獨生子王思聰，年僅 30 歲坐擁約 9450 億台幣家產，多金形象受到不少女性崇拜，因此有「千億富少」、「國民老公」封號，加上個性直率敢言，讓他屢佔媒體版面，近日他被拍到與新歡現身迪士尼樂園，女方的高顏值引起網友熱議。


▲王思聰（左）摟著新歡到迪士尼玩樂。（圖／翻攝網紅趣聞微博 , 2018.09.01）

王思聰過去身旁不乏女伴相隨，但他似乎偏愛「網紅美女」，被網友揶揄每任女友幾乎都長得差不多，近日他被網友直擊與一名女子到上海迪士尼約會，女方大眼挺鼻外貌清秀，兩人同穿情侶裝互動親暱，王思聰還貼心替對方撐陽傘，十足暖男模樣。


▲網友起底王思聰新歡是女星陳雅婷。（圖／翻攝陳雅婷微博 , 2018.09.01）

網友起底女方身分，發現她是電視劇《武動乾坤》飾演「穆心晴」公主的演員陳雅婷，她微博上 PO 出多張迪士尼遊樂的照片，身上穿的T恤也與網友照片吻合，消息一出立刻引起網友議論，「我覺得比網紅臉好多了」、「比以前的女朋友都好看」，還有人笑說「感到欣慰」，有人則虧王思聰：「他要陪女朋友們去迪士尼多少次啊！」


▲陳雅婷微博PO出迪士尼遊樂的照片。（圖／翻攝陳雅婷微博 , 2018.09.01）


▲陳雅婷大眼挺鼻外貌清秀。（圖／翻攝陳雅婷微博 , 2018.09.01）

關鍵字王思聰迪士尼網紅陳雅婷武動乾坤
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