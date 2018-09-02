影／橫跨兩岸與陰陽界　市議員罕見選民服務經驗

鄭正鈐表示，事件的開始有如陸版的「海角七號」情節，半生戎馬、一身孑然的廖瑞榮先生，年少時即投身軍旅，歷經戰亂風霜，跟著國民政府來台，始終惦記著在老家訂下的「娃娃親」，衷心期盼回去實現諾言、完成心願，因此終生未婚娶；最後，懷抱著一絲遺憾，在新竹榮家度過餘生晚年，民國75年廖伯伯仙逝，火化之後，骨灰安厝在新竹市軍人忠靈祠。

新竹市議員鄭正鈐受託處理一件「跨越海峽兩岸、更跨越陰陽兩界」的選民服務案件，過程曲折複雜，所幸經過近半年的時間，終於圓滿完成任務，而且還「服務到家」，將老榮民廖瑞榮的骨灰送到廣西桂林老家安奉，完成老先生未能實現的願望。



▲新竹市議員鄭正鈐護送老榮民廖瑞榮的骨灰回廣西桂林，交給他的子姪後輩安厝祭祀。（圖／記者常似虎攝）

同袍得知廖老先生在廣西老家尚有親人，去函告知對方這個不幸的消息，但因沒有確切的地址，而且大陸地區的行政區重新劃分，這封信寄到了百餘公里遠的縣城，沒想到一封寄錯地址的信，經歷一波三折幾番轉手，竟然真的輾轉送到了廖家，只是當時兩岸關係仍屬敏感，家族也不知如何是好，就此擱下。



▲鄭正鈐（左三）護送廖瑞榮老先生的骨灰回老家，與其子姪後輩聊天了解歷史。（圖／記者常似虎攝）

然而，故事尚未結束，相隔20餘年，廖老先生的後輩子姪展開尋親任務，透過廣西台商協會友人委託鄭正鈐服務處，希望能將兩岸間無法割捨的情感再度牽繫起來，願意毫無條件的迎回廖家長輩的骨灰祭祀，讓他在故土老家安息。

如此充滿溫度感情的選民服務，鄭正鈐當然樂於協助，只是早期公文書都是手寫本，不像現在都是數位電子化，光是要確認廖瑞榮的身分、找尋其骨骸位置，就耗費好一番功夫。



▲鄭正鈐（左）造訪廖瑞榮先生老家，緬懷他成長的歷史故事。（圖／記者常似虎攝）

找到安厝在新竹市軍人忠靈祠的骨灰後，為了讓廖老先生回到家鄉與親人相聚，鄭正鈐服務處花了4個多月的時間奔走聯繫，洽詢處理各項繁瑣的文書申辦流程，終於完成各項手續，帶著老先生回歸故里。



▲鄭正鈐（左）與志工劉啟宗（右）小心翼翼的護送廖瑞榮老先生的骨灰回廣西老家。（圖／記者常似虎攝）

鄭正鈐感動指出，服務處祕書劉啟宗擔心廖伯伯沒搭過飛機，一路上還貼心的告知：「廖伯伯，我們要離開新竹，帶你回廣西囉。」、「到機場了，我們準備要上飛機了。」、「廖伯伯，飛機要起飛囉，不要緊張，2個小時後就到家了。」直到抵達機場，將廖老先生的骨灰交給他的子姪兒孫。鄭正鈐說，相信廖伯伯英靈有知，必然對回歸故里感到欣喜，樂於與親族團聚。



▲鄭正鈐（左）焚香祭禱，祝福廖瑞榮老先生魂歸故土，終於能與親族團聚。（圖／記者常似虎攝）