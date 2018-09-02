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盧秀燕：用三個政策方向　解決青創困境

記者柳榮俊／台中報導2018/09/02 20:17
▲國民黨台中市長參選人盧秀燕與立法委員許毓仁舉辦「青創台中之光」座談會。（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.2)
▲國民黨台中市長參選人盧秀燕與立法委員許毓仁舉辦「青創台中之光」座談會。（圖／柳榮俊攝 , 2018.9.2)

國民黨台中市長參選人盧秀燕與立法委員許毓仁今(2)日共同舉辦「青創台中之光」座談會，邀請三位台中在地的青年創業者參與，提出創業過程中的辛酸點滴、現存的問題，以及對於未來政府在制定政策上的建議。盧秀燕表示，台中市是全台灣第二大城市，人口第二多，政府應該用心扶植青年創業，對症下藥。

盧秀燕表示，未來若當選市長，將會有三個政策方向來解決青創困境。首先是成立專責單位，相關的局處將設青年專責組織，例如：勞工局內部有青年事務委員會或專責單位，協助青年求職、就業；經濟發展局也可成立青年專責單位， 幫忙解決青創問題，並找出適當的人，擔任這些組織的主管，如此一來更能夠對症下藥，徹底的幫助青年創業家。

立委許毓仁也認同盧秀燕的青年政策，覺得有遠見及實際，未來施政起來會比較快，政府的思維也應年輕化，未來如果盧秀燕當市長，希望每個月能固定一個晚上舉辦「青年之夜」，讓政策制定時能融入年輕人的想法。

許毓仁表示，創業四項要素包括資金，需要母雞帶小雞的模式，相關企業互相扶植；其次為市場，建議未來盧市長能夠將所有台中市的姊妹市，都變成「青年創業外銷的市場」，幫青創鋪路、走向國際。第三是人才，要把台中變成人才的聚集地，讓各行各業菁英分享創業經驗，降低青創失敗率；最後是技術，台中要成為一個有「創意差異化」的城市，「專利與文創核心」要留在台中，也讓外地的青創到台中學習。

盧秀燕表示，青年政策是「需求導向」，要讓對的人來制定政策，以青年的「需求」與「困境」作評估，找出解決方案。盧秀燕也說，她獨排眾議，期盼任用年輕人來做改革，她相信年輕人的創意，也相信年輕人有責任感。盧秀燕同時提到，柯文哲的團隊用海選方式選拔人才，很值得嘉許，她和柯有部分類似，相信年輕人。

暖星空文化負責人傅柏勳指出，對創業家而言，政府的權責單位要更透明化，要有一個窗口可以解決文創的產業問題；花卷跨界料理創辦人周正弘則認為，創業應該重視的是knowhow，而不是有沒有資金。匠紳有限公司負責人郭威宏也表示，現在台灣遇到的問題是技術與人才的斷層，精緻化的產品將會是未來台灣能夠站在國際舞台的立基點，政府應該思考如何創造願景，讓青年進入產業。

關鍵字盧秀燕許毓仁青創
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