《延禧》玉壺自爆「試鏡祕辛」　陰錯陽差演出狠毒宮女

在宮鬥劇《延禧攻略》中飾演純妃侍女的「玉壺」程茉，今（2）日與古曜威出席公益活動，兩人在現場重現爾晴遭主角魏瓔珞打巴掌的精彩橋段。程茉也透露，其實原本試鏡是一個楚楚可憐的角色，沒想到最後確定時，卻演出了心狠手辣的宮女。
雖然《延禧攻略》開拍前，聲勢未如《如懿傳》，但憑藉劇中的白話台詞、魏瓔珞在宮中開外掛打怪，掀起收視熱潮。出道8年的程茉，是該劇唯一的台灣演員，畢業於北京電影學院，過去星途平平，直到演出電影《偽婚男女》才被封為「最美大嫂」，打開知名度。
▲程茉、古曜威出席公益活動。（圖／記者林柏年攝，2018.09.2）
▲程茉演出「玉壺」一角爆紅。（圖／記者林柏年攝，2018.09.2）
如今程茉靠著對主子忠心耿耿的「玉壺」一角爆紅，戲約也不斷。問及是如何接下該角色？程茉表示，是一個同學介紹的經紀人，跟她透露《延禧攻略》即將開拍，當時程茉試鏡了一個楚楚可憐的角色，而後笑說：「結果最後幫我定了一個心狠手辣的玉壺。」
程茉在劇中對主子純妃相當忠心，還是害死魏瓔珞貼身宮女明玉的兇手之一，狠毒演技讓一票網友引起討論。現實中，程茉的時裝打扮，與古裝扮相差別甚大，更被封為「最美宮女」。
▲程茉時裝打扮超美。（圖／記者林柏年攝，2018.09.2）
▲程茉現場做愛心賣餅乾。（圖／記者林柏年攝，2018.09.2）