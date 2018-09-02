《延禧》玉壺自爆「試鏡祕辛」　陰錯陽差演出狠毒宮女

在宮鬥劇《延禧攻略》中飾演純妃侍女的「玉壺」程茉，今（2）日與古曜威出席公益活動，兩人在現場重現爾晴遭主角魏瓔珞打巴掌的精彩橋段。程茉也透露，其實原本試鏡是一個楚楚可憐的角色，沒想到最後確定時，卻演出了心狠手辣的宮女。

雖然《延禧攻略》開拍前，聲勢未如《如懿傳》，但憑藉劇中的白話台詞、魏瓔珞在宮中開外掛打怪，掀起收視熱潮。出道8年的程茉，是該劇唯一的台灣演員，畢業於北京電影學院，過去星途平平，直到演出電影《偽婚男女》才被封為「最美大嫂」，打開知名度。



▲程茉、古曜威出席公益活動。（圖／記者林柏年攝，2018.09.2）