影／《情色雜誌》躲避審查　把女優剃成「粉紅三角洲」

高雄電影節公布「導演專題」，獻上「日本無賴派電影詩人：富永昌敬」。富永昌敬在日本有「喜劇怪才」的稱號，從事導演工作二十年，對於刻劃品行不良、撒野放蕩的「無賴群像」，有其獨到品味，堪稱是日本當代刻劃無賴精神的最佳代言人。
這次的富永昌敬專題，除了注目情色雜誌主編末井昭下流人生的新片《燦爛吧！情色時代》，還有小田切讓飾演花心大少渣男的《南瓜與美乃滋》，以及偷拍狼師墮落人生的《愛失格》、淺野忠信和山田孝之主演的《愛的禁行式》、《潘朵拉之匣》、《國寶山椒魚》等六部電影。
▲小田切讓（左）在《南瓜與美乃滋》飾演花心大少渣男。（圖／雄影，2018.09.03）
其中富永昌敬醞釀八年，改編自日本情色大亨末井昭隨筆錄的電影《燦爛吧！情色時代》（Dynamite Graffiti），尤其引人注目。該片描述80年代暢銷情色雜誌「寫真時代」主編末井昭，以爭議露骨的色情圖片被冠上「猥瑣」罪名。他的一生傳奇多汁，多次進出警局，為了躲避日本嚴格尺度審查，不得不撞出歪招，幫雜誌寫真女優剃成乾淨的「粉紅三角洲」，以免第三點意外走光被禁，荒唐舉動令人莞爾。
富永昌敬更請出音樂家菊地成孔，巧扮攝影師荒木經惟，影射這位爭議的攝影大師，一幕荒木堅持「這是藝術」，讓不情願脫衣的女模寬衣解帶，在裸裎女體上並陳花束與啤酒瓶，荒誕呈現情色產業的造神寓言，也讓人失笑。
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