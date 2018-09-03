影／《情色雜誌》躲避審查　把女優剃成「粉紅三角洲」

高雄電影節公布「導演專題」，獻上「日本無賴派電影詩人：富永昌敬」。富永昌敬在日本有「喜劇怪才」的稱號，從事導演工作二十年，對於刻劃品行不良、撒野放蕩的「無賴群像」，有其獨到品味，堪稱是日本當代刻劃無賴精神的最佳代言人。

這次的富永昌敬專題，除了注目情色雜誌主編末井昭下流人生的新片《燦爛吧！情色時代》，還有小田切讓飾演花心大少渣男的《南瓜與美乃滋》，以及偷拍狼師墮落人生的《愛失格》、淺野忠信和山田孝之主演的《愛的禁行式》、《潘朵拉之匣》、《國寶山椒魚》等六部電影。