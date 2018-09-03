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影／澎湖海域出現10餘隻瓶鼻海豚　遊客驚艷拍下影片

記者張塵／澎湖報導2018/09/03 17:29
10餘隻海豚在炎熱的九月天出現在澎湖的東海海域 一般海豚會在冬天才會出現 遊客驚喜拍下影片(影片由戀夏遊艇提供) 更多相關新聞請上：http://www.nownews.com/ ─【NOWnews今日新聞】─

時序雖然來到9月，離島澎湖的天氣依然炎熱異常，著名的東海海域近日傳出有海豚洄游覓食追逐嬉戲，剛好被搭乘遊艇出海欣賞風景的遊客拍到，前澎湖水族館長蔡萬生表示，一般海豚都是冬季盛產土魠魚時才會在澎湖海域現蹤，這幾隻迷航的海豚可能是為了覓食才會游到這裡，十分難得。


▲遊艇載54名遊客出海卻意外看到海豚優游　賺了一堂生態保育課（圖／戀夏遊艇提供 , 2018.09.03）

在白沙鄉崎頭村的戀夏遊艇，昨天載送54名遊客前往鳥嶼、雞善嶼一帶欣賞澎湖壯觀的柱狀玄武岩風光時，突然在海面上出現十來隻調皮的海豚，在海中追逐嬉戲，船上遊客立即拿出手機拍照，捕捉這群海上的嬌客，初步研判它們是瓶鼻海豚家族，為了追逐魚群而出現在澎湖海域。


▲10餘隻瓶鼻海豚突然現蹤澎湖東海海域（圖／戀夏遊艇提供 , 2018.09.03）

台灣地區的鯨豚洄游路線在東部海岸比較多，群體多樣且數量大，澎湖地區則是要等到11月以後，土魠魚現蹤時海豚才會跟著聚集覓食，早年沙港村民曾經圈養幾隻海豚，在國人保育意識高漲動保人士抗議下，海豚只好放生。不過澎湖漁民普遍討厭海豚，因為調皮的海豚會跟漁民搶奪漁產。


▲海豚會在冬天時出現在澎湖海域，此時看見相當反常（圖／戀夏遊艇提供 , 2018.09.03）

這次拍到海豚的旅遊業者表示，他們載遊客出海主要以欣賞無人島風光、餵食海鳥、水上活動為主，不過8、9月看到海豚還是第一次，可見得政府在自然保育工作日益有了成果，相信不久的將來澎湖也可以像宜花東一樣，讓觀賞海豚成為地方的觀光財。

關鍵字澎湖東海海豚保育鳥嶼雞善嶼
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