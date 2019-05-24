同婚登記首日 同性伴侶結婚女多於男

同性結婚今(24)日起合法登記，根據內政部統計，截至24日下午2點，共有363對同性伴侶登記，其中以女性居多。

賴清德最後絕招？吳子嘉教他這麼做「保證讓蔡英文崩潰」

民進黨總統初選的「蔡賴之爭」持續延燒，原本預計在 22 日中執會做出最終結果，然而協調未果，再延至 29 日召開；對此，美麗島電子報董事長吳子嘉則建議一招給總統參選人賴清德，他表示若真的那麼做，總統蔡英文將會因此而崩潰！

敏感時刻？柯文哲見首相弟岸信夫 日方離奇不公開照片

台北市長柯文哲今(24)日在東京會晤日本首相安倍晉三的胞弟岸信夫，適逢「日本核食」、「台灣總統大選」議題浮上檯面，柯文哲雖與岸信夫闢室見面，但日方堅持不公開相片，引發外界好奇。

kuso插畫踩底線！小英總統竟把IG頭貼換成這個

網路上知名的插畫家 A RAY ，昨（ 23 ）日一早 PO 出一系列與總統蔡英文官方帳號在 LINE 上的對話截圖，並將他們放在新創的相簿「不要玩總統」裡面， A RAY 甚至還在文中寫上「蔡英文總統居然懷疑我的畫功」。而昨天晚上蔡英文總統也在 Instagram 發文說，雖然有點踩到底線，但還是拿出插畫家替他畫的四張圖片，並請民眾幫他選擇，要拿哪一張當「大頭貼」。

華為被封殺造成蝴蝶效應 專家：台積電有三大潛在風險

川普出招強勢封殺華為，包括美國科技龍頭 Google 、英國芯片設計巨擘 ARM 、日本東芝都表態暫停與華為合作。華為遭遇跨國圍堵在全球科技企業間造成連鎖反應，台商自然也難置身事外。身為晶片代工大廠，已聲明會繼續與華為合作的台積電，或將成為下波風暴焦點。對此，財經部落客「定錨投資隨筆」指出，台機電將面臨三大潛在風險。

錢不夠硬要裝冷氣！學生家長嗆：小孩畢業冷氣我就搬走嗎

炎炎夏日，為擴大滿足教師、學生及家長需求，學校都會在教室裡裝設冷氣。但近日卻有疑似學生家長的網友在臉書社團 PO 文質疑「為何錢不夠硬是要裝？還分期付款？」，此話題一出引起網友熱烈討論，甚至有網友留言「那如果真的硬要裝，小孩畢業我就把冷氣搬走囉」。

日職／大王沒事吧？ 對戰西武王柏融並未先發

日職火腿隊今天回到西武主場比賽，賽前陣容調整，火腿隊台灣好手「大王」王柏融意外沒在先發名單，取而代之的是清宮幸太郎擔任指定打擊。

陳沂透露與韓國瑜關係 不支持他原因曝光被讚爆

高雄市長韓國瑜上任剛要滿半年，卻將爭奪2020年總統大選，網路紅人陳沂出身政治世家，媽媽陳雪芬曾是台北市議員。近日，韓國瑜選總統話題延燒，陳沂透露韓國瑜與媽媽是世交，但因這點母女倆卻都不支持他！