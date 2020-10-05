▲ 中華三菱與「老莫」推出聯名特仕車，得利卡內外皆升級

Grand Lancer「B&W羨定版」特仕車主打非黑即白，外觀全新升級為「黑控套件」，跳色黑車頂令整體外形更具動感層次，黑尾翼的完美流線增添帥氣風格，鋼琴黑烤漆的水箱護罩與 18 吋亮黑鋁圈。除了帥氣外型，更搭載 MDSS ADV運動化懸吊系統與 18 吋普利司通輪胎，有效提升行車與過彎操控上的穩定性與精準度。為保障駕駛安全，Grand Lancer「B&W羨定版」搭載 6 具 SRS 環艙氣囊，全車標配 ASC 車身動態穩定系統、TCL 循跡防滑控制系統及 HAS 陡坡輔助系統等 17 項安全防禦。
三菱得利卡
三菱得利卡導入自排及 SCC（Safety Control Center）智慧防護系統，搭載 ASC 車身動態穩定系統、ARP 主動式防止傾覆系統、TCL 循跡防滑控制系統、RAB 預警煞車系統、HSA 陡坡起步輔助系統等主動安全配備。2020 年為完善車輛實用性，全車系搭載藍芽音響設備，並增添新車色-富利金。此外，同步新增得利卡貨床車手/自排雙安全氣囊車型（57.7 萬及 61.4 萬）。
熊熊有好康 試乘中華三菱全車系週週抽 foodpanda 加菜金
本月至全台中華三菱展示中心完成試乘 Colt Plus、Grand Lancer、Outlander、Zinger、Zinger Pick Up、Eclipse Cross、Delica、中華菱利 A180 及 A190 任一車款後，並於三菱臉書粉專按讚，就可參加週週抽 foodpanda 價值 300 元之折扣券，限量 1,000 組，送完為止。本週沒抽中，下週可再累積抽獎機會。