▲ 21 年式 Ford Ranger 職人型／全能型 104.8 萬元升級上市

Ford Ranger 職人型
21年式 Ford Ranger 職人型採用獨特的一廂半車身座艙與中央對開式車門設計，採用富有多元應用的 2+2 四座車室空間配置。1,847mm 的車斗平台長度讓可用空間來到約 2.88 平方公尺的載物面積，最大載重相較雙廂車型亦提升至 1,135 公斤，並配置車身同色金屬頭立式格柵貨架、四對車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環，能輔助綑綁固定承載之貨物，切合台灣職人與專業工作者貨物及工具載運的需求。21 年式 Ford Ranger 職人型全新配置中文化儀錶資訊介面，並升級搭載原廠 8 吋全彩觸控螢幕，內建 SYNC®2.5娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay® 與Android AutoTM 智慧手機連結功能。
Ford Ranger 全能型
21年式 Ford Ranger 全能型是兼顧工作與休閒的全功能皮卡車型，採完整雙廂五人座配置，擁有約 2.52 平方公尺的車斗空間，以及最大達 1,075 公斤的載重能力，並配有車身同色金屬頭立式格柵貨架、三對車斗綑綁繩固定勾、六處車斗固定扣環等便利載物設計。在實用的車格外，21 年式 Ford Ranger 全能型車室內搭載彩色 4.2 吋液晶螢幕與多功能方向盤，以及原廠 8 吋全彩觸控螢幕，整合 SYNC®3娛樂通訊整合系統，支援 Apple CarPlay®與 Android AutoTM 智慧型手機連結。
21 年式 Ford Ranger 職人型／全能型兼具越野與載物實用性能，符合科技潮流的動力配置更是超越傳統工作用車，其搭載擁有 VGT 可變幾何渦輪增壓技術的 2.0 升柴油渦輪引擎，以及十速 SelectShiftTM 手自排變速箱，創造 170ps 最大馬力與 42.8kgm 強悍扭力。
Ford Ranger 職人型／全能型擁有 232mm 離地高度及 800mm 涉水深度，結合分時四輪驅動系統、電子式旋鈕加力箱，可提供高速二驅（2H）、高速四驅（4H）與低速四驅（4L）的加力模式，亦包含能將動力平衡輸出至後輪的電子式後軸差速器鎖定功能；Ford Ranger 全能型提供 28˚進入角／24˚穿越角／26˚離去角（職人型為 23˚／19˚／21˚）。
Ford Co-Pilot360TM
21 年式 Ford Ranger 職人型／全能型標配 Ford Co-Pilot360TM Technology 全方位智駕領航科技，包含有 AEB全速域輔助煞停系統、LDW車道偏移警示系統、LKA車道偏移輔助系統、疲勞警示系統、倒車雷達與倒車輔助系統，以及 ISA智慧型速限輔助系統。
此外，21 年式New Ford Ranger 職人型／全能型標配全車 7 具 SRS輔助氣囊，以及 HDC陡坡緩降輔助系統、HSA斜坡起步輔助系統、RSC™防側翻控制系統、TCS循跡防滑控制系統、TPMS胎壓偵測系統、ALC主動式負載控制系統、EBL緊急煞車警示訊號等安全配備。