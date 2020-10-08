小鮮肉男星詮釋張無忌　曝周海媚私下真實面

22歲曾舜晞詮釋新版《倚天屠龍記》中張無忌一角，從稚嫩青澀大男孩，轉化為成熟穩重的首席男神，曾舜晞不靠帥氣

取勝，而是用更紮實的演藝實力獲得粉絲肯定。曾舜晞談到自己能與周海媚老師、孫紅雷老師合作，還有參加綜藝節目時與志玲姊姊成為好友，心中滿是榮幸與感激。

▲ 曾舜晞（中）為詮釋張無忌，看了許多前輩演的版本。（圖 / LiTV 、曾舜晞Joseph工作室提供）

× ▲ 曾舜晞（中）為詮釋張無忌，看了許多前輩演的版本。（圖 / LiTV 、曾舜晞Joseph工作室提供）

曾舜晞坦言接到張無忌一角可謂責任重大，一方面是自我期許要求高，另一方面則是團隊整體的製作精良用心，尤其是後者，讓曾舜晞壓力不小，為了詮釋好該角，從小就喜歡《倚天屠龍記》的他，不但研讀著作，看遍李連杰、鄧超、吳啟華、蘇有朋等前輩詮釋張無忌，成為自我學習養分。憶起與素有「永遠的周芷若」美譽的周海媚對戲，面對這位大前輩，有沒有被周海媚的「滅絕氣勢」給嚇到？曾舜晞說：「周海媚老師私下人超好，對我特別照顧，完全不像戲裡的滅絕師太。」

▲周海媚在新版《倚天屠龍記》飾演滅絕師太。（圖 / LiTV、周海媚工作室提供）

× ▲周海媚在新版《倚天屠龍記》飾演滅絕師太。（圖 / LiTV、周海媚工作室提供）

▲ 曾舜晞（左）因《花漾姊姊》與林志玲成為好友。（圖 / LiTV 、曾舜晞Joseph工作室提供）

× ▲ 曾舜晞（左）因《花漾姊姊》與林志玲成為好友。（圖 / LiTV 、曾舜晞Joseph工作室提供）

除了《倚天屠龍記》，曾舜晞另一部《帶著爸爸去留學》也深受粉絲喜愛，面對孫紅雷老師這位知名演戲巨擘，曾舜晞說緊張在所難免，尤其當中有不少情緒衝突爆發的互動，身為晚輩，自謙的他表示，在孫紅雷老師面前仍有大段路要學習，「其實紅雷哥私下隨和又幽默，就是把你當家人對待，他總會在聊天過程中教導我一些東西，對戲上，他是嚴謹認真的，我從紅雷哥身上學會了身為演員的正直態度！」至於「國民姊姊」林志玲，兩人則是因為綜藝節目《花漾姊姊》成為好友，談到她，曾舜晞感性的說：「志玲姊姊是個讓人打從心底溫暖的人，她的微笑總是很窩心，我最感動就是她致力於公益永遠二話不說，幫助弱勢親力親為，而且她的無私大愛不分對象。」