▲ Ford Focus ST Wagon 這麼好賣，魔力何在？

Focus ST Wagon 為什麼如此搶手？看完其性能、機能表現與配備內容後，答案呼之欲出。
從性能表現講起，Focus ST Wagon 厲害之處，在於車身拉長近 30 公分後，還是保有 ST 靈敏且充滿戰鬥氣息的駕馭體驗。仔細說明，多出 55 公斤的車重對加速或彎道表現的影響都微乎其微，標配的前軸 eLSD 電子限滑差速器一樣給予駕駛十足信心，只要行車路線不是錯得離譜，轉向不足都能有效避免。
雖然 ST Wagon 沒有 ST 的 CCD 主動式懸載調整系統，但 Ford Performacne 親自調校的賽道級懸吊系統展現出紮實卻又不生硬的底盤回饋。此外，ST 的 280 匹馬力與 42.3 公斤米扭力、偏時點火系統以及左右死點僅兩圈的精準轉向也都完整移植到 Wagon 上。按下方向盤上的「S」鍵，你甚至可以瞬間忘記這是可以滿足家庭需求的旅行車，因為它就像原本的 ST 一樣玩味。
當你有了空間需求，Wagon 的機能表現就派上用場。其實，一般 Focus 的空間就很夠用，但一想到 Wagon 車尾又多出了一倍的容量，全傾倒後更來到 1,576 公升，帥氣度也絲毫不扣分，真是很難抵擋這車的吸引力。至於後座空間，因為軸距與 Focus ST 相同，所以空間表現相去不遠。一點可惜的是，ST Wagon 同為德國原裝進口，所以也和 ST 一樣少了後座出風口。
ST 與 ST Wagon 之所以令性能買家趨之若鶩，主因是整體的性價比。這其中，除了優秀的性能，還有一大部分要歸功於配備的豐富程度。內裝部分，時下買家喜歡的手機整合系統、抬頭顯示器、全景天窗、無線充電座，以及 B&O 音響都納入標配。至於駕駛輔助科技，具備 Level 2 輔助功能的 Co-Pilot360 系統完整納入，停車時也有雙模式倒車顯影可用；再加上其他豐富的主被動安全項目，ST Wagon 熱血歸熱血，但也有成熟穩重的一面。
目前市面上，要在 150 萬價格帶買到性能取向的旅行車，除了 Focus ST Wagon，再來就是 Skoda Octavia Combi RS。不過 Octavia 已稱不上新車，新世代也尚未進入台灣；再往下還有 Subaru Levorg 2.0 GT-S EyeSight，不過這和前兩者還有約 15 到 20 萬的價差，嚴格講起不在同個價格帶上。單看目前的態勢，Focus ST Wagon 確實是該級距中性能最強、配備最齊全的選項，新世代 Octavia RS 雙車型 7 月時已在海外發表，在導入台灣前，ST Wagon 可能也少有對手。
附帶一提，福特六和在 9 月時針對 Focus 全車系再推出 20.75 年式，包含 Focus ST 與 ST Wagon。雖然價格調漲至 143.8 萬元，但 20.75 年式車款將升級 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統，以及後座後廂取物孔；相信這一萬元的漲幅，對 Focus ST Wagon 的吸引力不會打折扣。