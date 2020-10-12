Ford Focus ST Wagon 這麼好賣，魔力何在？

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Ford Focus ST Wagon 這麼好賣，魔力何在？

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calendar_today2020-10-12 08:25:01

Ford Focus ST Wagon 這麼好賣，魔力何在？
▲ Ford Focus ST Wagon 這麼好賣，魔力何在？
Ford Focus ST 2020 上半年登場後，一直被認爲是 CP 值超高的性能鋼砲。至今第八代 Volkswagen Golf 尚未登台，想必 Focus ST 還有一陣子才會遇到對手。時間來到下半年，福特六和再跟進導入機能性更好的 Focus ST Wagon，同樣靠著超高 CP 值，首批配額短時間就銷售一空。由此可見，不論 ST 或 ST Wagon，兩者都深受性能買家喜愛。
Ford Focus ST Wagon 售價 143.8 萬元。
Ford Focus ST Wagon 售價 143.8 萬元。
Focus ST Wagon 為什麼如此搶手？看完其性能、機能表現與配備內容後，答案呼之欲出。
試駕車色為 Race Red。
試駕車色為 Race Red。
從性能表現講起，Focus ST Wagon 厲害之處，在於車身拉長近 30 公分後，還是保有 ST 靈敏且充滿戰鬥氣息的駕馭體驗。仔細說明，多出 55 公斤的車重對加速或彎道表現的影響都微乎其微，標配的前軸 eLSD 電子限滑差速器一樣給予駕駛十足信心，只要行車路線不是錯得離譜，轉向不足都能有效避免。

搭配 SelectShift 性能調校七速手自排變速箱，Focus ST Wagon 0-100 km/h 加速 6.1 秒，僅比 ST 慢 0.1 秒。
搭配 SelectShift 性能調校七速手自排變速箱，Focus ST Wagon 0-100 km/h 加速 6.1 秒，僅比 ST 慢 0.1 秒。
由 Ford Performance 調校的 EcoBoost 雙渦流渦輪增壓汽油引擎輸出達 280 ps 與 42.3 kgm。
由 Ford Performance 調校的 EcoBoost 雙渦流渦輪增壓汽油引擎輸出達 280 ps 與 42.3 kgm。
雖然 ST Wagon 沒有 ST 的 CCD 主動式懸載調整系統，但 Ford Performacne 親自調校的賽道級懸吊系統展現出紮實卻又不生硬的底盤回饋。此外，ST 的 280 匹馬力與 42.3 公斤米扭力、偏時點火系統以及左右死點僅兩圈的精準轉向也都完整移植到 Wagon 上。按下方向盤上的「S」鍵，你甚至可以瞬間忘記這是可以滿足家庭需求的旅行車，因為它就像原本的 ST 一樣玩味。

試駕車搭載雙環式儀表搭配中央液晶螢幕，不過 20.75 年式全面標配 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表。
試駕車搭載雙環式儀表搭配中央液晶螢幕，不過 20.75 年式全面標配 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表。
Focus ST Wagon 的「德意志黑內裝」頗具戰鬥氣息。
Focus ST Wagon 的「德意志黑內裝」頗具戰鬥氣息。
方向盤右側有模式切換鍵與「S」運動模式快捷鍵。
方向盤右側有模式切換鍵與「S」運動模式快捷鍵。
延續本世代 Focus 的 E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統。
延續本世代 Focus 的 E-Shifter 電子式旋鈕排檔系統。
Focus ST Wagon 標配 ST 專屬套件。
Focus ST Wagon 標配 ST 專屬套件。
頭燈擁有與 ST 不同的「旭日之刃型」，並標配 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統。
頭燈擁有與 ST 不同的「旭日之刃型」，並標配 AFS 頭燈主動式轉向照明輔助系統。
標配 ST 專屬賽道級懸吊系統、19 吋輪圈及 235/35 ZR19 Michelin Pilot Sport 4S 高性能跑胎。
標配 ST 專屬賽道級懸吊系統、19 吋輪圈及 235/35 ZR19 Michelin Pilot Sport 4S 高性能跑胎。
車頂行李架是 ST Wagon 專屬配備。
車頂行李架是 ST Wagon 專屬配備。
四門伸縮型防護邊條是 ST 車系獨特的小巧思。
四門伸縮型防護邊條是 ST 車系獨特的小巧思。
當你有了空間需求，Wagon 的機能表現就派上用場。其實，一般 Focus 的空間就很夠用，但一想到 Wagon 車尾又多出了一倍的容量，全傾倒後更來到 1,576 公升，帥氣度也絲毫不扣分，真是很難抵擋這車的吸引力。至於後座空間，因為軸距與 Focus ST 相同，所以空間表現相去不遠。一點可惜的是，ST Wagon 同為德國原裝進口，所以也和 ST 一樣少了後座出風口。

前後下擾流 / 側裙 / 賽道級大型擾流尾翼皆是 ST 專屬空力套件。
前後下擾流 / 側裙 / 賽道級大型擾流尾翼皆是 ST 專屬空力套件。
ST 車系標配「ST賽道級RECARO 運動跑車座椅」，附駕駛座腰部支撐手動調節器。
ST 車系標配「ST賽道級RECARO 運動跑車座椅」，附駕駛座腰部支撐手動調節器。
後座空間與 Focus ST 相去不遠，也同樣沒有後座出風口。
後座空間與 Focus ST 相去不遠，也同樣沒有後座出風口。
行李廂機能是 ST Wagon 的一大賣點。
行李廂機能是 ST Wagon 的一大賣點。
底板擁有多種變化方式，甚至有障板的專屬存放空間。
底板擁有多種變化方式，甚至有障板的專屬存放空間。
椅背全傾倒後更來到 1,576 公升。
椅背全傾倒後更來到 1,576 公升。
ST Wagon 標配附腳踢感應的電動尾門。
ST Wagon 標配附腳踢感應的電動尾門。
ST 與 ST Wagon 之所以令性能買家趨之若鶩，主因是整體的性價比。這其中，除了優秀的性能，還有一大部分要歸功於配備的豐富程度。內裝部分，時下買家喜歡的手機整合系統、抬頭顯示器、全景天窗、無線充電座，以及 B&O 音響都納入標配。至於駕駛輔助科技，具備 Level 2 輔助功能的 Co-Pilot360 系統完整納入，停車時也有雙模式倒車顯影可用；再加上其他豐富的主被動安全項目，ST Wagon 熱血歸熱血，但也有成熟穩重的一面。

8 吋懸浮式觸控螢幕可使用 SYNC®3娛樂通訊整合系統、原廠中文衛星導航系統、Apple CarPlay 及 Android Auto。
8 吋懸浮式觸控螢幕可使用 SYNC®3娛樂通訊整合系統、原廠中文衛星導航系統、Apple CarPlay 及 Android Auto。
標配智慧型抬頭顯示器。
標配智慧型抬頭顯示器。
標配 B&O 重低音環艙音響系統。
標配 B&O 重低音環艙音響系統。
標配全景電動式天窗。
標配全景電動式天窗。
具備 Level 2 輔助功能的 Co-Pilot360 系統完整納入。
具備 Level 2 輔助功能的 Co-Pilot360 系統完整納入。
雙模式倒車顯影。
雙模式倒車顯影。
目前市面上，要在 150 萬價格帶買到性能取向的旅行車，除了 Focus ST Wagon，再來就是 Skoda Octavia Combi RS。不過 Octavia 已稱不上新車，新世代也尚未進入台灣；再往下還有 Subaru Levorg 2.0 GT-S EyeSight，不過這和前兩者還有約 15 到 20 萬的價差，嚴格講起不在同個價格帶上。單看目前的態勢，Focus ST Wagon 確實是該級距中性能最強、配備最齊全的選項，新世代 Octavia RS 雙車型 7 月時已在海外發表，在導入台灣前，ST Wagon 可能也少有對手。

ST Wagon 目前可說是自成一格的車款。
ST Wagon 目前可說是自成一格的車款。
附帶一提，福特六和在 9 月時針對 Focus 全車系再推出 20.75 年式，包含 Focus ST 與 ST Wagon。雖然價格調漲至 143.8 萬元，但 20.75 年式車款將升級 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統，以及後座後廂取物孔；相信這一萬元的漲幅，對 Focus ST Wagon 的吸引力不會打折扣。
20.75 年式 ST 車系將升級 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統，以及後座後廂取物孔。
20.75 年式 ST 車系將升級 12.3 吋全彩液晶智慧多功能儀表、ISA 智慧型速限輔助系統，以及後座後廂取物孔。
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