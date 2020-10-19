AnsonNet安訊攜「SSL.com」深化合作　提高在地服務效率

AnsonNet安訊於今（2020）年10月，正式擔任美國 SSL.com 的中繼憑證授權機構，雙方經過多年來緊密且愉快的合作經驗中，相互認可所具備的資安專業與服務品質的堅持，因此決定更進一步深化合作關係，提昇雙方戰略優勢，並提高在地化服務效率。

SSL.com 特別邀請安訊擔任中繼憑證授權機構(Sub CA)。未來安訊也將致力協助 SSL.com 簽發憑證，並透過完整中文技術支援，進行數位憑證身份驗證，提供客戶更快速的憑證簽發服務。

▲AnsonNet安訊與SSL.com攜手進一步合作。 （圖／資料照片）

為了慶祝安訊中繼憑證授權中心正式運轉，並回饋廣大舊有客戶的支持，安訊推出 SSL 憑證限時優惠活動，提供新申請用戶最低 5折，續約最低 4.5折優惠折扣。





限時優惠活動期間： 2020/10/01 - 2020/12/31

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關於安訊 (AnsonNet)

安訊國際網路股份有限公司為英國 AnsonNet 台灣子公司，提供 高性能抗網路攻擊(Anti-DDoS)、 數據中心(Data center) 、資訊安全(Security)與 SSL 數位憑證等服務，服務全球企業， 提供最佳的網路解決方案與諮詢服務。

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關於 SSL.com

SSL.com 是受到全球信賴的憑證機構(CA)，它拓展加密技術和身分驗證的極限，深受世界各地的使用者倚賴。 SSL.com 創立於 2002年， 提供 SSL/TLS 憑證、程式碼簽章憑證、文件簽章憑證、S/MIME 電子郵件憑證等 多種數位憑證，以滿足各種需求。成長至今，已經有 120多個國家的重要組織和政府機構使用 SSL.com 的憑證 ，思科、羅技、IBM、微軟、甲骨文、NASA、惠普都是 SSL.com 的使用者。

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