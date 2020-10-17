房市／米其林星級餐廳金蓬萊 與台灣本土外送平台合作
房市／米其林星級餐廳金蓬萊 與台灣本土外送平台合作
財經中心/綜合報導
calendar_today2020-10-17 08:30:00
信義房屋旗下的《有無外送》，是首間本土美食外送平台，2016年於天母發跡，當地商圈皆以實際行動支持，現在連續三年摘下米其林一星的金蓬萊臺菜餐廳更用獨家上架方式力挺《有無外送》，另外還有忠誠牛肉麵、二子山拉麵部屋等在地知名店家，均以獨家上架方式與《有無外送》。
《有無外送》以深耕在地、精耕社區為策略，用差異化方式提供優質的外送服務給用戶，希望讓更多在地的好店家被看見，《有無外送》副總經理陳正釗表示：「天母商圈區域有其獨特性，分散的住宅區環繞著各式獨特餐廳的同時，用餐上卻不如其他區域來的便捷。特殊地理環境成為餐點外送服務的破口，讓服務能快速切入，因此不可否認此區域的含金量極高，我們十分重視此區發展，希冀能將其成功模式複製並針對各區特性加以調整。」目前共有十家天母知名餐廳，在《有無外送》獨家上架，其中最知名的就是連三年摘米其林一星榮耀的金蓬萊遵古台菜，創立於民國39年至今已超過一甲子，傳承至今的金蓬萊堅守北投酒家菜口味並提升食材用料和選擇。另外，網友聲稱吃一碗抵兩碗，霸王級別的忠誠牛肉麵，每到用餐時間就可看到民眾大排長龍。除上述餐廳外，更有多間餐廳以獨家上架行動支持《有無外送》：小菠蘿早餐店(士東店/天北店)、LA PASTA天母店、紅瓦厝懷舊風味餐坊、一品山西刀削麵、塗姆埔里小吃、鎮記小館、洪樓等。