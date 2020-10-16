Arteon 系列影片三部曲 首映演繹 Volkswagen 旗艦車款外觀設計風貌
Arteon 系列影片三部曲 首映演繹 Volkswagen 旗艦車款外觀設計風貌
2GameSome - 有車賞
calendar_today2020-10-16 18:55:01
▲ Arteon 系列影片三部曲 首映演繹 Volkswagen 旗艦車款外觀設計風貌
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▲ Arteon 系列影片三部曲 首映演繹 Volkswagen 旗艦車款外觀設計風貌
Volkswagen 品牌旗艦 Arteon 儘管尚未正式發表上市，台灣福斯汽車仍持續加緊導入節奏，期盼讓國人更貼近 Arteon 旗艦車款，將推出系列影片揭露不同面相；本週透過第一支影片介紹外觀各項重點、科技及部分細節，讓消費者了解全新品牌旗艦魅力。
VIDEOArteon 蘊涵豐富設計氣息，無論是擁有絕美斜背的 Fastback 四門轎跑，或是將旅行車機能融於渾圓飽滿車尾線條的 Shooting Brake 五門獵跑，皆傳遞出如同豪華跑車般的流線動感設計；從影片中可從容欣賞 Arteon Fastback 330 TSI R-Line 擁有全新品牌識別和獨特的 IQ.LIGHT 智慧燈組，完整呈現質感出色的車頭視覺，搭配優雅且充滿力道的線條向車尾燈組延伸，與無窗框車門設計相互輝映，加上 R-Line 專屬外觀套件，展現出豪華車獨到的設計工藝美學和淬鍊品味。Arteon 四門轎跑跳脫傳統房車設計，以優美傾斜線條向下滑落到車尾，給予簡潔俐落的視覺感受，完美定調出 Arteon 寬闊且修長的比例，不僅讓外型更為動感，更帶來絕佳的空間機能，而軸距長達 2840mm，不僅提供乘客極為舒適且寬敞的乘坐空間，同時受惠於斜背設計，行李廂容積可達 563 公升，過後座椅全倒模式更能一舉放大至 1,557 公升；Arteon 五門獵跑車尾紮實渾厚的臀型及富有肌肉感的線條，擁有更大行李廂容積，可達 565 公升，打平後達 1,632 公升，展現強大的使用便利和機能性。 以藝術之名定義的旗艦車款，讓人目眩神迷，Arteon不只展現炫目奪眼的工藝美學設計，更兼具實用性，把跑車的流線動感、寬敞的空間尺寸，完美融合。台灣福斯汽車續推品牌旗艦Arteon早鳥預購限量優惠方案，11月底前入主330 TSI Elegance Premium和 330 TSI R-Line車型，免費升級頂級音響品牌Harman Kardon環繞音響系統 （價值55,000元），敬邀喜愛Volkswagen的消費者把握先機，享受Arteon 旗艦車款前所未有的頂級移動體驗。敬請密切留意Facebook 官方粉絲團 訊息，相關影片將陸續釋出，敬請期待。