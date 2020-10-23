劇場共融／舞蹈怎麼聽？口述影像工作者成另類考古學家

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口述影像老師吳宜穎從2019年開始與兩廳院合作，從唐美雲歌仔戲團的《月夜情愁》開始，一頭栽進口述影像的工作，此次負責無垢舞蹈劇場的《花神祭》。對她來說，每一種表演的口述影像製作困難點都不同，其中舞蹈表演最困難的是，要如何把流動性的動作用視覺文字去拆解。
吳宜穎提到，她可能會用生活中類似的經驗去輔助，假設說沒有用形容的方式，以第三幕「秋折」的段落為例，「所有的神靈緩慢地往下半蹲，祂們的臀部緩慢的向右擺，再往下盪回中心，向左擺，再盪回中心，祂們重複這樣的循環舞動著。」這是單純就視覺所及進行的口述，但是如果加上一些生活經驗舉例就會像「所有的神靈緩慢地往下半蹲，祂們的臀部像是鐘擺一樣，緩慢的向右擺，再盪回中心，向左擺，再盪回中心，祂們重複這樣的循環，像是行船在海上，水波悠悠晃晃的蕩漾。」
舞蹈需要體會意境，到底明確要講得多明確，保留又該多保留？吳宜穎說：「我覺得舞蹈方向這部分的選擇就滿困難的，我就像是考古學家，真的要每個細節都很了解，才能有一個及格的口述。」
不過，僅僅用說的對於視障者來說是不夠的，因此在表演開始前專為視障者提供的「觸覺導聆」就顯得相當重要。負責觸覺導覽的講師林明慧就表示，明眼人看劇一看就知道發生什麼事情，舞台上有什麼場景，但視障者沒有辦法，只能用聽的，這樣就會影響到觀影經驗，很多的場景影像無法和口述影像的內容做連結，因此是安排在整個演出之前，就像是導聆，就劇情、道具、服裝、場景做一些介紹，讓視障者可以有完整的訊息接收。
觸覺導覽是針對道具、場地的方向等，和視障朋友解釋，「因為可能我們說的上下是只前台、後台，但他們聽起來可能會覺得是站上去舞台。」林明慧表示，如果稍有閃失劇情就會無法連貫，因應演出的旋轉舞台，可能會此用點字的舞臺平面圖，讓他們可以用摸的了解舞台的方位和演員的移動性，或者是立體小模型讓他們觸摸，這樣對舞台空間的理解上更有感。
除此之外，除了觸覺上導覽、口述情境的輔助，剩下的就是觀影者自己對於該劇的體驗。吳宜穎強調：「我們只做視障朋友的眼睛，可是我們不做他的心，我們不去幫他定義這齣戲該怎麼看。」林明慧也提到，應該把觀影的權利留給視障朋友，所以對於口述影像該怎麼呈現，當一場戲在上面那麼多東西的時候，重點第一要件要去講的到底是什麼，以讓視障者接受夠多資訊，得以了解演出為目的，演出時間很長，哪些是重點是需要取捨的，都是學問。