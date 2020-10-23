劇場共融／用耳朵「看」見舞蹈　經典舞作挑戰口述影像

在疫情趨緩後，無垢舞蹈劇場將在10月30日至11月1日在國家戲劇院再度演出經典舞作《花神祭》，不過這次最大的不同，是無垢首次參與了兩廳院共融劇場計畫，將挑戰以「口述影像」的方式呈現舞蹈表演，在沒有台詞的表演中，要如何讓視障者用耳朵「看」見舞蹈，充滿著許多新挑戰。

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無垢創辦人兼藝術總監林麗珍以獨創的美學語彙，開創台灣儀式劇場先河，取材自台灣本土文化底蘊，以一貫的「定、靜、鬆、沉、緩、勁」巡迴世界，在天地山海間，為鳥獸人我獻出一場對大自然的祭典，談到合作口述影像，她只覺得充滿欣喜。

林麗珍說，劇場藝術持續在發展，台灣劇場藝術不管是表演者、觀眾一直在創造某種可能性，劇場是一個為靈魂服務的地方，不管任何人種、物種，劇場的設想越來越周到，也成為一個善意的空間，「環境的進步與否是人如何對待周邊的一切，這才是社會真正的文明。」





林麗珍認為，口述影像不只是文字表達能力很好就行，「不然我們看廣播劇就好了！」舞蹈不是這樣，很多語言是在線條上，是難以敘述的，有時候觸動得並不是理解而是內心的感受，要做到這部分，要耗費很大的時間，不過兩廳院走到這一步就已經很了不起了。



▲口述影像要在每一部作品實踐之後才會知道會發生什麼事，再去修正。（圖／無垢提供）

林麗珍說，口述影像要在每一部作品實踐之後才會知道會發生什麼事，再去修正，不管時間空間，細膩的動作，要掌握到剛剛好，多或少都不行，這就有很大的學問，需要不斷的嘗試，「現在一定還不會成熟，但起心動念是很重要的。」劇場藝術是無止境的，口述影像當然也是，所以這部分就是說這只是個開始，但是個喜悅的開始，剩下就是大家共同努力去完成。





而此次無垢負責口述影像建置協助工作的舞者鄭傑文指出，在這次和口述影像老師合作的過程中，先帶著他去觸摸舞者的裙子、布面上的刺繡、燈籠、頭髮。先帶口述影像老師去感知，透過溝通的過程中，告訴他舞者如何去動身體，盲人在劇場內會有聲音的感覺、節奏的感覺、舞者的力道，所以口述影像要做的，就是把剩餘的資訊盡量告訴盲人觀眾。



▲第一幕的「春芽」，兩個舞者從左右舞台的兩端光線中走出來。（圖／無垢提供）

但鄭傑文也表示，口述影像會帶給聽者不同的舞蹈情境，比如說第一幕的「春芽」，兩個舞者從左右舞台的兩端光線中走出來，對於一般的觀眾來說，他就知道那個題目叫春芽，到底要不要就解釋，想像的空間要有多少，就需要選擇，要直接告訴視障者就像兩顆種子在宇宙中碰在一起，把個人的詮釋告訴他，還是你只能告訴他兩個舞者走出來，身上的裝扮和動作，「這是一個麻煩的抉擇。」





鄭傑文說：「目前我們的共識是我們替代他們的眼睛，原則上是希望透過各種語言的描繪，雖然我們希望它是中性的，但這是不可能的。」語氣選擇的詞彙等等都會影響，但口述還是盡量不要讓口述老師的個人感太強，舞蹈的重點不是動作而是意念，那樣的力量與氛圍張力，要如何去口述才是真正困難的，這也會是未來的工作重點。