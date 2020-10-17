照顧者免費咖啡喘息　相互取暖減輕心裡壓力

照顧者揪團喝咖啡，輕鬆紓壓，由嘉基醫院合作的嘉義地區首家照顧咖啡館，黑沃咖啡中山店，聚集了一群照顧者咖啡配話相互取暖，分享照顧經驗

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開張一個月的喘息咖啡服務，目前登記者約50戶，上個月約26戶37人到照顧咖啡館享用。

家庭照顧者長期面對照顧負荷，比一般人更需要讓自己喘息一下，為了鼓勵更多的照顧者朋友走出照顧環境，嘉基醫院照顧者服務據點與黑沃咖啡中山店合作辦理照顧咖啡館，凡是照顧家中65歲以上或領有身障證明需要特別照顧者，經社工評估有照顧負荷壓力者，每個月可以和1位親友到黑沃咖啡中山店為自己點一杯免費咖啡，放鬆喘息。店內也會放置長照相關資訊提供照顧者參考。

嘉義市衛生局長張耀懋表示，照顧是非常辛苦又了不起的工作，但是更需要在沉重的生活壓力中喘口氣，並建立新的人際關係，照顧者才能有能量繼續面對不確定的照顧困難。照顧咖啡館可以藉由一杯好咖啡陪著紓壓、藉由溫馨氣氛轉換心情，灌注照顧者正向能量。莊美如主任也表示，照顧者要更加疼愛自己，給自己一些時間走出家庭，身心放鬆放空，來照顧咖啡館坐坐，也可以做自己想做的事情，接觸不同人事物，心情轉念，多了幸福味，少了人生苦味。

嘉基指出，院方一直思考如何用最自然的方式協力照顧者在繁重的照顧疲憊中，自由的獲得尊嚴的紓壓，使其有動力繼續照顧，有希望繼續生存。因此，嘉基醫院推出的喘息咖啡服務，不用領券、不用簽名，有如會員制方式，告知店員即可，帶伴的另一人也無任何資格條件，只要照顧者願意走進照顧咖啡館，好好坐下的品嚐美味咖啡，享有屬於自己的幸福時光

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嘉基醫院未來規劃推出照顧茶館、照顧食堂，讓照顧者有更多選擇，歡迎有意願加入電洽05-2348836。