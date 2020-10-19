廣編／CITIZEN品牌之友　楊謹華透露人生最熱情的時刻

懷抱熱情標記人生每一刻的不凡

南非前總統曼德拉（Nelson Mandela）曾說 :「如果安於現狀，生命就會失去應有的熱情。」捕捉夢想的燃料絕對是每個人心中最重要的熱情，渴望超越的態度。正如百年日本腕錶品牌CITIZEN Better Starts Now 製錶精神的節奏永遠沒有休止符，只有不斷專注編寫下篇章曲熱情，CITIZEN 則透過這全新東京˙紅限量版腕錶，以鮮明紅色面板的腕錶讓人們心中的熱情再次發酵，若未來總是無可限量，那就啟動在身體內渾厚的熱情DNA重量 !

CITIZEN品牌之友楊謹華小姐優雅站台





CITIZEN 集結高端的自製機芯，推出東京˙紅限量版腕錶，除了維持站在消費者角度設計的便利科技腕錶之外，並貫穿系列主題的色彩「東京˙紅」作為此系列的家族特徵，CITIZEN 特別邀請 品牌之友 楊謹華小姐優雅詮釋此東京˙紅限量版腕錶，CITIZEN品牌之友楊謹華小姐曾言「對演員來說，最怕的就是被既定的角色形象所『框』住，而當時的我，正面臨這樣的情境，給我一個機會，可以擺脫框架，扮演過去沒演出過的角色！」此核心精神恰恰與CITIZEN 品牌精神不謀而合，更與東京˙紅限量版腕錶的意涵完美相符。而楊謹華小姐今日(10/16)出席CITIZEN 東京˙紅限量版腕錶發表會現場所配戴CITIZEN旗艦光動能GPS衛星對時腕錶CC4005-71Z搭配中性優雅的紅色禮服，搭載高階的機芯F950之外，楊謹華小姐更現場透露 :「CC4005-71Z紅色的錶盤，東京高樓林立的幾何圖形象徵一座都市的蓬勃活力，讓自己在時時刻刻能夠享受到滿滿正能量，另外整只腕錶以CITIZEN 研發50年的鈦科技材質打造，輕盈配戴起來無負擔，無論性別，年齡，職業都相當適合。」此刻、與品牌之友楊謹華小姐一同戴上一抹自信東京˙紅優雅漫步都會城市街頭。





邁向東京˙紅限量版腕錶的熱情路徑





接近2020年的尾聲，但追求更好的精神從未止息，不吝展現自己的熱情原動力，CITIZEN東京˙紅限量版腕錶五款腕錶在台上市，透過戴上東京˙紅限量版腕錶告訴旁人，無論困境是否就在眼前，相信自己對於未來的大道都能常保堅毅的熱情態度 !

1970年人類首次登入月球的隔年，CITIZEN研發首只使用鈦金屬材質的腕錶。自此，追求多數人滿意且理想的材質，即是CITIZEN挑戰的開始。鈦金屬無限的可能性，更堅固、更美麗、更舒適等，CITIZEN持續深耕超級鈦技術已長達半個世紀，以輕巧、耐刮、防鏽、親膚性為特點，CITIZEN將超級鈦材質，從腕錶的世界，帶向宇宙舞台。但，CITIZEN的夢想並未休止，將會以提供讓更多人能配戴舒適腕錶為目標向未來前進。





關於CITIZEN

CITIZEN是一家專業的綜合型腕錶廠商，其製錶流程全面囊括了從單一元件製造到腕錶組裝的各道工序。在全世界140多個國家開展業務。從1918年成立以來，CITIZEN始終堅持“Better Starts Now”品牌信念，即無論是誰，無論擁有什麼樣的成就，都始終堅信前方仍然有讓世界變得更好的無限可能，而此刻就是開始。我們秉承這種信念去製造腕錶，發明和改進技術，探索腕錶未來，誕生了例如CITIZEN獨有的光動能核心技術，以及衛星同步計時技術。